Amor e solidão de Miss L, na narrativa de Chiang Wai Lan

A artista e professora de arte Chiang Wai Lan vai apresentar trabalhos mais recentes, centrados na sua personagem original “Miss L”, na nova exposição individual “Once Upon A Time – Obras de Chiang Wai Lan”. A mostra abre esta tarde e dará as boas-vindas aos espectadores de amanhã até 11 de Novembro no Tak Chun Macau Art Garden.

TEXTO: Stacey Qiao

“Once upon a time [Era uma vez]…”. Numerosos contos de fadas e histórias folclóricas começam com esta frase. Desta vez, tornou-se o título da exposição da artista local Chiang Wai Lan, organizada pela Art For All Society (AFA), que se apresenta no primeiro andar do Macau Art Garden, de amanhã até 11 de Novembro.

“Para mim, a expressão ‘once upon a time’ não carrega apenas o sentido do passado, mas também sugere uma espécie de divisão de diferentes fases da vida. Quando entramos numa nova fase da vida, tudo o que aconteceu antes pode ser chamado de ‘once upon a time’”, interpreta a artista, a justificar o título escolhido para a exposição. “A vida é uma longa jornada, com muitos altos e baixos ao longo do caminho. Podes ter momentos felizes ou perturbadores, mas quando olhas para trás, podem ganhar uma nova perspectiva e sentir emoções diferentes. Até mesmo um encontro desagradável é uma maneira de construir a nossa resistência e carácter”.

A atmosfera fantástica trazida pela expressão também parece certa para os trabalhos apresentados. “Quando ouvimos a frase, sentimos automaticamente que estamos prestes a voltar ao passado e a ouvir uma história maravilhosa. É como abrir uma caixa mágica “, ri-se Chiang.

Cerca de vinte gravuras e desenhos serão exibidos desta vez, todos eles representam a personagem “Miss L”, criada por Chiang. “Eu construí essa personagem há cinco ou seis anos, muito naturalmente, e o protótipo é um coelho. Costumamos dizer que o rosto é o índice da mente, podemos obter algumas pistas sobre a personalidade e pensamentos da pessoa apenas a partir da aparência. Um coelho é gentil e puro, mas ao mesmo tempo sensível e um pouco neurótico. Essas características realmente encaixam no que quero expressar com a minha arte”, diz.

O nome de “Miss L” deriva do próprio nome do artista, Lan, e gradualmente começa a ter conotações mais amplas. “Eu recebo inspirações da minha própria vida, bem como da observação das pessoas em meu redor e das coisas que ouço dos outros. Mas tudo o que eu criei tem traços das minhas emoções. Os meus sentimentos são mais ou menos projectados nos meus trabalhos. A letra ‘L’ é apenas um símbolo, com muitas interpretações possíveis. Significa o meu nome, mas também ‘amor’ [Love] e ‘solidão’ [Loneliness], dois elementos muito extremos e contraditórios. Na minha criação artística, também procuro encontrar um equilíbrio de oposição. Por exemplo, uma figura delicada pode, inconscientemente, fazer algo muito cruel, e uma imagem doce pode implicar alguns sentimentos e pensamentos mais profundos. O conceito de oposição fascina-me”, conta ao PONTO FINAL.

Uma das pinturas acrílicas em exposição incorpora precisamente o equilíbrio da oposição. Na pintura, o corpo de Miss L está na forma de uma gaiola de pássaros, com peixes dourados a nadar para fora dela. “Eu quero descrever o contraste de protecção e aprisionamento. Enquanto a gaiola dentro nos protege do exterior, também oprime as nossas emoções e ideias. Os peixinhos dourados são como os nossos vários pensamentos, libertando-se e nadando no oceano quieto. Dizem que os peixinhos dourados têm memória curta, mas o desejo de nadar é um instinto”. Chiang continua a explorar e experimentar com a personagem, fazendo ajustes e adicionando novas mensagens. “Eu sinto que a Miss L está a crescer comigo”, diz.

Além da pintura, Chiang também está interessada em experimentar uma variedade de linguagens, incluindo escultura e cerâmica. A artista realizou uma exposição conjunta de cerâmica em 2013, em que apresentou obras tridimensionais da “Miss L”. “Sempre fui muito ‘gananciosa’ em termos de arte e queria experimentar. Eu costumava ter uma ideia primeiro e depois decidir em que meio poderia alcançar o melhor resultado. Cada meio tem os seus próprios recursos. Fazer cerâmica tem muitas restrições, tem de se considerar as propriedades físicas dos materiais e o processo de queima. Mas para a arte plana, pode haver mais reflexão e criar a partir do nada”, compara Chiang.

O poder edificante da educação artística

Chiang licenciou-se na National Taiwan Normal University, em 2004, e depois iniciou uma carreira no ensino de artes visuais em Macau, mais tarde fez um mestrado em Visual Art na University of the Arts de Londres, em 2016. Tendo recebido educação artística nos três locais, Chiang tenta absorver o melhor de todas as culturas.

“Quando eu estava no ensino secundário em Macau, há mais de uma década, a arte não era vista como um assunto muito importante. Mas quando fui para a universidade em Taiwan, fiquei surpresa ao descobrir a enorme diferença. Em Taiwan, a arte é considerada um componente crucial da vida. Mesmo que você não seja um artista, a educação que recebe também deixa um impacto positivo”, lembra Chiang.

No caso do Reino Unido, o que mais a impressiona é o grande estímulo à criatividade. “Ao contrário de Taiwan, onde primeiro se constrói o conjunto de aptidões dos alunos, o Reino Unido atribui a maior importância às ideias criativas. As aptidões nunca são uma grande preocupação. Desde que tenhas uma boa ideia, a parte das aptidões pode receber assistência de técnicos”, diz Chiang. Depois de assumir o cargo de professora numa escola de ensino secundário local, ela também começou a adoptar este método e a incentivar os alunos a darem a máxima importância à originalidade.

Chiang acrescenta que as coisas melhoraram significativamente em Macau ao longo dos anos, com um quadro de ensino para a disciplina de arte formulada pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e diversas oportunidades de estudo e intercâmbio oferecidas pelas escolas e pelo Governo. “No próximo passo, espero que a educação artística possa alcançar mais pessoas. Não é apenas para os alunos, mas também para os pais e para o público em geral. A arte tem um poder edificante e espero que mais pessoas possam ter acesso a ela”, diz.