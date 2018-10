América Latina apresenta-se em Macau

A próxima edição do Festival Cultural da América Latina realiza-se entre os dias 15 de Outubro e 30 de Novembro. Do programa fazem parte exposições de fotografia, seminários e demonstrações da cozinha da América do Sul. A exposição de fotografia “América Latina e os seus costumes nacionais” acontece entre os dias 15 e 25 de Outubro no Centro de Convenções da Torre de Macau e, entre os dias 12 e 19 de Novembro, na Universidade Cidade de Macau. Já entre os dias 19 e 25 de Novembro será apresentada a exposição inter-cultural “Discovering Serbia”.

Relativamente aos seminários, no dia 31 de Outubro Maria Eugenia Amaya vai promover um encontro com a cultura do Panamá, a 13 de Novembro haverá um encontro com a cultura brasileira, com Piragibe dos Santoss Tarragô, um dia depois realiza-se um encontro sobre a cultura argentina, com Maria Veronica Grygianiec. Estes seminários acontecem no auditório do Instituto para os Estudos do Turismo. Dia 21 de Novembro, é a vez do seminário sobre a cultura mexicama, com Damián Martínez Taguena, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

As mostras de gastronomia ficam para os dias 21 de Outubro, com a cozinha do Perú, 11 de Novembro, com a Argentina, e México no dia 18 de Novembro. As demonstrações acontecem na Torre de Macau. A 16 e 29 de Novembro haverá espaço também para os workshops de salsa e tango, respectivamente. Serão ainda apresentados 14 filmes da américa Latina, entre os dias 25 de Outubro e 28 de Novembro, distribuídos pela Universidade de Macau, Universidade de São José, Universidade Cidade de Macau, Instituto para os Estudos de Turismo e Fundação Rui Cunha.