Wong Sio Chak retira 37 câmaras de vigilância

Numa nota publicada ontem em Boletim Oficial, o secretário para a Segurança autorizou o cancelamento da autorização de funcionamento de 37 câmaras de vigilância instaladas no posto alfandegário de policiamento das ilhas. No mesmo despacho, é anunciado também que Wong Sio Chak decidiu renovar a autorização de funcionamento de outras 31 câmaras de vigilância, três instaladas no posto alfandegário das Portas do Cerco, cinco no posto alfandegário do Porto Interior e outras 23 no porto alfandegário do Porto Exterior. “O prazo da autorização é de dois anos, contando-se o prazo desde o termo da anterior autorização, sem prejuízo da sua renovação mediante comprovação da manutenção dos fundamentos invocados para a sua concessão”, lê-se no despacho.

