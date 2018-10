Universalidade, fantasia, memória e tradição, em 27 obras de artistas da lusofonia

É inaugurada hoje no Clube Militar a edição de 2018 da “Exposição de Pintura Lusófona”, integrada no ciclo “Pontes de Encontro”. O evento, que reúne obras de artistas plásticos contemporâneos de cada um dos países de língua portuguesa e de um pintor estabelecido localmente, assinala também o 15º aniversário do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

TEXTO: Cláudia Aranda

A edição de 2018 da “Exposição de Pintura Lusófona 2018”, integrada no ciclo de exposições “Pontes de Encontro 2018”, é inaugurada hoje no Clube Militar de Macau, mantendo-se aberta ao público entre 12 de Outubro e 4 de Novembro. Na galeria Ho Yin daquela instituição vão estar expostas obras de artistas plásticos contemporâneos de cada um dos países e territórios de língua portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau.

No total, vão ser exibidos 27 trabalhos originais, três de cada artista, que “expressam uma ampla gama de estilos e temas, sublinhando a diversidade e criatividade das artes visuais nesses países”, refere uma nota da curadoria, a cargo da APAC – Associação para a Promoção de Actividades Culturais, responsável também pela produção executiva. “O formato é simples”, explicam os curadores. “Todos os anos, neste período, reunimos três trabalhos originais de um artista de cada país e convidamos um artista local para ser o anfitrião”, lê-se no comunicado.

Desta vez, como aconteceu em anos anteriores, a exposição abre com mulheres, figuras femininas pintadas por uma artista plástica, de Angola, Dila Moniz, nascida em 1974, que traz um conjunto de retratos de mulheres. Do Brasil, Graça Tirelli, nascida em 1960, no Rio Grande do Sul, “medita sobre o mundo”. A artista é conhecida pelos trabalhos que “reflectem sobre o universo contemporâneo”.

Hélder Cardoso, de Cabo Verde, nascido em 1990, e Ismael Hipólito Djata, da Guiné-Bissau, nascido em 1979, “estabelecem um diálogo inesperado sobre juventude e tradição”. Numa abordagem diferente, tanto técnica como figurativamente, Lio Man Cheong, nascido em Zhuhai, em 1951, alarga esse diálogo as questões de memória e lembrança. Graça Costa, de Moçambique, tece fibras para recriar imagens abstractas em três dimensões. O mundo dos sonhos e fantasia é uma marca do português Alfredo Luz, que nasceu em Portugal, em 1951, e frequentou o curso de Artes Decorativas da Escola António Arroio. Kwame de Sousa, de S. Tomé e Príncipe, onde nasceu em 1980, “brinca com cores em temas do quotidiano”, com tons distintos e vibrantes. Finalmente, Gelly Neves, que nasceu em Timor-Leste em 1971, apresenta trabalhos centrados nas actividades e eventos convencionais do seu país, recria, de uma forma mais tradicional, as imagens da sua terra natal.

“O desafio era fazer com que o conjunto de trabalhos apresentados aqui fosse desafiador e diverso e, ainda assim, proporcionasse um sentido de equilíbrio e unidade. Esforçámo-nos nesse sentido”, adiantam os curadores na nota de imprensa. “Estas obras reflectem de alguma maneira os antecedentes culturais e históricos dos artistas. Como seria de esperar, os seus olhares e abordagens são tão singulares quanto diversos. No entanto, acreditamos que a intenção e o poder expressivo das obras serão reconhecíveis por aqueles que visitam esta exposição”, concluem.

A exposição integra-se no programa anual de exposições com a designação genérica de “Pontes de Encontro”, uma iniciativa do Clube Militar. O evento pretende ser “um contributo para o aprofundamento das relações culturais entre a China e o mundo de expressão portuguesa e é patrocinada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau). O evento está incluído no programa comemorativo dos 15 anos de existência do fórum.