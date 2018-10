Uma fotografia contra as embalagens de fruta e legumes dos supermercados

Cerca de 60 pessoas deram já a cara por uma campanha que começou recentemente a circular no Facebook contra as embalagens de plástico da fruta e legumes nos supermercados. A ideia é de Benvinda Santos Keong, que quer juntar mil fotografias para depois se reunir com várias cadeias de supermercados e discutir ideias. A este jornal, a activista Annie Lao revelou ter uma reunião agendada com o Governo para o próximo dia 22 de Outubro.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Uma nova campanha contra o plástico está a circular no Facebook desde o final de Setembro, desta vez com um alvo específico: as excessivas embalagens de fruta e legumes nos supermercados. O cartaz com a mensagem “I Buy Fruits Not Plastics” (Eu Compro Frutas, Não Plásticos) foi desenhado por Benvinda Santos Keong como forma de denunciar as embalagens de plástico. Ao PONTO FINAL, a activista explicou que o objectivo é juntar pelo menos mil fotografias de pessoas com o cartaz para depois se reunir com várias cadeias de supermercados e negociar medidas para acabar com o plástico descartável. A Benvinda junta-se Annie Lao, autora da petição que reuniu quase 5.800 assinaturas para acabar com este material na cidade, que revelou a este jornal ter uma reunião agendada com o Governo para o próximo dia 22 de Outubro.

“Eu moro perto de um supermercado e há alguns anos que tenho reparado na utilização excessiva de embalagens e de plástico. Há anos que esperava que alguém se queixasse disto mas ninguém o fazia. Depois do tufão Magkhut eu vi todo o plástico nas ruas e pensei ‘já chega, eu tenho que fazer alguma coisa’”, explicou Benvinda Santos Keong, sobre o que a motivou a lançar esta campanha. O cartaz com a mensagem “Eu Compro Frutas, Não Plásticos”, disponível em inglês e chinês, foi a solução pensada pela activista que pede a cada pessoa para tirar uma fotografia com o cartaz junto de frutas ou legumes excessivamente embalados.

O objectivo é reunir, pelo menos, mil fotografias, que Benvinda pede que sejam publicadas na página de Facebook “不要包膠No Plastic Please”. Até ontem, cerca de 60 pessoas já tinham aderido à iniciativa, segundo números da activista, que trabalha para o Governo. Para a fase seguinte – a reunião com os supermercados – Benvinda conta com o apoio da deputada Agnes Lam. Ambas, juntamente com Annie Lao, estão agora a elaborar uma proposta para apresentar posteriormente às empresas. Nela constam sugestões como zonas de produtos amigos do ambiente nos estabelecimentos, venda de sacos reutilizáveis, pontos de reciclagem do plástico produzido pelos supermercados e reutilização da esferovite utilizada para embalar frutas e legumes.

A este jornal, Agnes Lam revelou ter já iniciado conversações com várias cadeias de supermercados locais, desde Agosto, com o objectivo de reduzir a utilização do plástico em Macau. “Eu falei com eles para utilizar menos plástico e também para que eles possam recolher embalagens de plástico para serem reutilizadas”, explicou. E as empresas com quem a deputada falou pareceram-lhe interessadas em adoptar mudanças? “Parece que sim mas, ao mesmo tempo, enfrentam algumas dificuldades relacionadas com a falta de espaço e também com problemas logísticos”, explicou. Agnes Lam disse que tem mantido contacto com as activistas desde o lançamento da petição, em meados de Agosto, e que agora uniram esforços para incentivar os supermercados a adoptar medidas amigas do ambiente. O próximo passo será, então, a reunião com as empresas.

ACTIVISTAS REÚNEM-SE COM GOVERNO PARA DISCUTIR IDEIAS

Ao PONTO FINAL, Annie Lao revelou ter uma reunião agendada para 22 de Outubro com o director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), que surge na sequência da petição entregue ao Governo – que continua disponível e que, até ontem, tinha reunido quase 5.800 assinaturas – para acabar com o plástico descartável na cidade. Segundo explicou a activista, após a entrega desta petição, na qual era pedida uma resposta pública, o Executivo apenas aceitou reunir com os activistas à porta fechada e somente com a presença de um funcionário do organismo. “Eu falei com a DSPA, mas a reunião não ia ser com o director, ia ser apenas com um técnico da DSPA que me ia explicar que procedimentos estão agora a fazer relacionados com a lei, mas eu não queria ouvir isto. Eu quero que o director esteja presente porque ele é que tem o poder de mudar as coisas”, declarou Annie Lao.

A solução encontrada foi pedir ajuda ao deputado Sulu Sou de forma a organizar a reunião com o director do organismo. Esta está então agendada para 22 de Outubro, na qual estará presente o responsável máximo da DSPA, Annie Lao, Sulu Sou e o ambientalista Joe Chan, confirmou a activista. Ao Governo foi já enviada uma lista de perguntas relacionadas com a utilização do plástico na cidade, às quais Annie espera obter resposta na reunião. “Nós esperamos que o Governo nos dê uma calendarização e um plano [para acabar com o plástico]. A ideia de nos sentarmos com eles é trocar ideias para lhes dizermos o que as pessoas querem e o que é mais importante para os locais em termos de poluição do plástico”, explicou.