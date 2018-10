Titulares de passaporte de Macau isentos de visto de entrada em Myanmar

Os titulares de passaportes da RAEM vão poder entrar em Myanmar para fins turísticos sem serem obrigados a obter visto através dos aeroportos internacionais de Yango, mandalay e Nay Pyi Taw, porto marítimo de Yangon, postos fronteiriços entre Myanmar e Tailândia e posto fronteiriço entre Myanmar e Índia, informou ontem a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI). No comunicado, a DSI diz que foi informada pelo Consulado do Myanmar em Hong Kong que, após negociações, “a pretensão de conceder o visto à chegada na entrada na República da União de Myanmar progrediu para a concessão de isenção de visto aos titulares do Passaporte da RAEM”. Esta medida entra em vigor a 1 de Outubro, a título experimental, por um período de um ano.

