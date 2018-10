SAFP vão suspender temporariamente serviços online

Os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) vão suspender os serviços online e de auto-atendimento, incluindo os serviços para pedidos de inscrições de recenseamento pela primeira vez, actualização e consulta do registo de recenseamento no dia 11 de Outubro, entre as 18 e as 24 hora. Os SAFP prevêem que estes serviços já estejam a funcionar normalmente esta sexta-feira. Esta suspensão temporária é justificada pela actualização e manutenção do sistema informático do serviço de recenseamento eleitoral. Actualmente, além dos serviços de balcão, os SAFP prestam também serviços de recenseamento eleitoral aos cidadãos através de mais de 60 quiosques de serviços de auto-atendimento, acrescenta a direcção.

