Presidente de Taiwan acusa China de promover conflitos e reafirma soberania

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, acusou ontem a China de promover conflitos na região e garantiu que não vai renunciar à soberania ou a um estilo de vida “livre e democrático”. Tsai Ing-wen, que falava perante 56 delegações estrangeiras e 416 convidados, nas comemorações do Dia Nacional, descreveu o gigante asiático como sendo um “destabilizador da região” e prometeu responder com o reforço da “segurança e poder económico”. Taiwan vai “evitar o confronto e manter a paz e a estabilidade”, mas não vai ceder à “pressão chinesa”, acrescentou a líder. A ilha, onde se refugiou o antigo Governo chinês depois do Partido Comunista tomar o poder no continente, em 1949, e que continua a ostentar o nome de “República da China” (sem o adjectivo “Popular”) – é vista por Pequim como uma província da China e não como uma entidade política soberana.

