Macau sobe três lugares no ranking dos passaportes

Macau subiu três lugares no ranking mundial dos passaportes, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Actualmente, os detentores do documento de viagem da RAEM têm isenção de visto ou visto à entrada em 144 países, o que coloca o território no 33º lugar do ranking da Henley&Partners, partilhando a mesma posição com Grenada. O Japão destronou Singapura no primeiro lugar do pódio, com os seus cidadãos a gozarem de facilidades de entrada em 190 países, apenas mais um do que a Cidade-Estado. Em comparação, Portugal ficou em 5º lugar, a par da Noruega, Reino Unido, Áustria, Luxemburgo, Holanda e Estados Unidos; Hong Kong ficou em 17º e a República Popular da China em 71º. No último lugar do ranking ficaram o Iraque e o Afeganistão, cujos nacionais apenas têm isenção de visto ou visto à entrada para 30 países. C.V.N.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...