Lesados do “Pearl Horizon” defendem em massa os seus interesses em consulta pública

O relatório final da consulta pública sobre o ‘regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana’ publicado ontem, contou com uma participação massiva de proprietários do “Pearl Horizon”, a defender os seus interesses. Mas também revela opiniões que questionam a imparcialidade do Governo e estão contra a utilização de recursos públicos para compensar “as perdas especulativas” daqueles proprietários. Outros sugerem isenção de renda em habitação temporária, no caso de renovação urbana, para moradores com baixos rendimentos.

Os proprietários do “Pearl Horizon” participaram massivamente na consulta pública sobre o regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana. O relatório final da consulta, realizada entre 22 de Agosto e 20 de Setembro, foi ontem tornado público. No total foram recebidos 4.443 pareceres correspondentes a 11.642 opiniões, com mais de 83% a manifestarem apoio. De entre as opiniões manifestadas pela sociedade, 8.202 pronunciaram-se sobre as disposições relativas a “edifício a construir nos terrenos em relação aos quais tenha sido declarada a caducidade da respectiva concessão provisória por motivo de termo do prazo de 25 anos”, havendo 7269 opiniões provenientes de compradores das fracções autónomas do edifício em construção “Pearl Horizon” e de pessoas interessadas, indica o relatório.

Os apelos dos proprietários do “Pearl Horizon” concentram-se principalmente no preço de aquisição de habitação para troca que, defendem, devem adoptar o preço de aquisição dos contratos originais, ou pelo preço do contrato em primeira mão. Quanto ao regime fiscal, consideram que devem estar isentos do imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis. Os lesados pedem também que não deve ser limitada a quantidade de aquisição de habitação para troca, devendo antes depender do número de fracções adquiridas em edifício em construção.

Opiniões contra “compras especulativas”

No entanto, o relatório indica que existem “muitas opiniões da sociedade” que consideram que não deve ser permitida aos compradores das fracções autónomas do edifício em construção “Pearl Horizon” a aquisição de habitação para troca, porque não foram afectados pela renovação urbana. As opiniões contra, consideram sobre as reivindicações dos proprietários do “Pearl Horizon”, que cada pessoa só pode adquirir uma habitação para troca, “porque as pessoas que compraram mais do que uma fracção do edifício em construção estarão basicamente a exercer especulação”.

Essas opiniões exprimem também que o Governo não deve utilizar os recursos públicos para compensar as perdas especulativas dos proprietários do “Pearl Horizon”. Além disso, “os compradores de edifício em construção em segunda e terceira mãos devem adquirir a habitação para troca pelo preço com que adquiriram a fracção do edifício em construção, não sendo justo que adquiram pelo preço em primeira mão”. Estas opiniões defendem, também, que a aquisição de habitação para troca deve liquidar imposto nos termos da lei e que as pessoas que têm mais do que uma habitação devem pagar o imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis.

Falta de imparcialidade do Governo

Embora esses pareceres não sejam maioritários em termos de quantidade, “reflectem algumas opiniões de elementos da sociedade que não são compradores das fracções autónomas do edifício em construção “Pearl Horizon”, lê-se no relatório. O documento conclui afirmando que “a maior parte das opiniões da sociedade reconhece a boa fé e os esforços do Governo na resolução da questão do “Pearl Horizon”. No entanto, “existem opiniões que questionam a imparcialidade do Governo e que se lhe opõem quanto ao uso de recursos públicos para construir habitações públicas com o objectivo de resolver os problemas de compra de edifícios privados”.

Ainda no capítulo das conclusões, o relatório indica haver uma maioria das opiniões que considera também que o actual trabalho relacionado com a renovação urbana “tem um progresso muito lento”. “O Governo deve reforçar a concepção de alto nível e publicar o plano geral da renovação urbana o mais breve possível, no sentido de se efectuar uma articulação eficaz com o plano de desenvolvimento urbanístico geral, o plano de zonamento urbano, a protecção do património cultural e a política geral de habitação, entre outros, acelerando, com base nisso, o desenvolvimento dos trabalhos relacionados com a renovação urbana”.

Isenção de renda em construção de luxo

Sobre o ‘regime de habitação para alojamento temporário’, a maioria das opiniões (69) relaciona-se com a renda. Muitos manifestam preocupação com a possibilidade de o subsídio não ser suficiente para arrendar a habitação para alojamento temporário. “Em caso de construção no lote P [lote do Pearl Horizon] os habitantes dos bairros antigos não conseguirão suportar a renda fixada de acordo com a das casas luxuosas naquele lote, esperando-se que o Governo tenha em consideração a capacidade dos cidadãos com baixo rendimento e saúde deficitária para suportarem a renda”, lê-se no relatório. Algumas opiniões sugerem que seja permitido aos cidadãos que, por motivo da renovação urbana necessitem de mudar temporariamente de casa, que beneficiem de isenção de renda, em vez de receberem o subsídio.

De 811 opiniões, 94,8% defende que a construção deve ter lugar no mesmo local onde se situava o Pearl Horizon, ou seja no lote P; que no planeamento deve-se optimizar o trânsito na Zona Norte; na construção da habitação para troca, tem de se tomar como referência, tanto quanto possível, a concepção e planeamento, a complementaridade e os padrões de qualidade de classe do Pearl Horizon; deve ser assegurada a construção de clubhouse, campos de desporto, piscinas, parques de estacionamento, estabelecimentos comerciais, escolas, creches e paragens de autocarros, entre outros. Há também opiniões que consideram que deve ser aumentado o número de equipamentos públicos no respectivo lote de terreno, em benefício dos residentes na Zona Norte.

