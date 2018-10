Fórum de juventude sobre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau acontece este fim-de-semana

O fórum intitulado “Lutar na juventude sobre construir em conjunto a Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau” vai realizar-se este fim-de-semana, dias 12 e 13 de Outubro, no Centro de Convenções e Exposições do Venetian. Para este fórum, que tem como objectivo o debate em conjunto de novas oportunidades para os jovens da grande Baía, foram convidados cerca de mil representantes das regiões vizinhas e representantes do Governo e de jovens de Macau. Vai ser lançada a “iniciativa de jovens de Macau a empenhar-se na construção da Grande Baía” e terá lugar uma reunião em mesa-redonda de Jovens dirigentes da Grande Baía e um jogo de basquetebol. Vão discursar figuras como Peter A. Diamond, prémio Nobel da Economia em 2010, Peter Lam Kin-Ngok, presidente da Administração do Turismo de Hong Kong, ou Wang Jian, presidente da comissão técnica do grupo Alibaba.

