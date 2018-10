Feira do Livro de Frankfurt começa 70ª edição com presença portuguesa

A Feira do Livro de Frankfurt, que este ano celebra a 70.ª edição, teve início ontem com a presença de 7100 expositores, entre os quais 49 portugueses, e com Geórgia como país convidado.

É considerada uma das maiores feiras do livro do mundo, “muito importante do ponto de vista editorial e com uma longa tradição”, refere Patrícia Severino, conselheira cultural da Embaixada de Portugal na Alemanha. Nesta 70.ª edição, Portugal está representado com o seu ‘stand’ nacional, coordenado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e pela Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. No total são 49 os expositores nacionais.

Mas há também uma aposta que começou em 2016 e que consiste “em trazer os autores de volta à Feira do Livro de Frankfurt, da qual estiveram afastados muitos anos”, refere a directora do Camões Berlim. “Há dois anos, a escritora Patrícia Portela esteve na Feira do Livro de Frankfurt e, na altura, concluiu-se que há cerca de 16 anos que não havia a presença de autores portugueses naquela feira. Por um lado, é muito virada para o mercado, com a compra e venda de direitos, por outro lado, sendo uma feira do livro, consideramos que é importante os autores estarem presentes porque sem eles não há livros”, realça Patrícia Severino.

“Nesta edição estarão presentes Isabela Figueiredo, que é a autora que estará em residência literária aqui na Alemanha, Kalaf Epalanga, que está sediado aqui em Berlim e se desloca connosco para uma conversa sobre a língua portuguesa, e o autor brasileiro João Paulo Cuenca, que também se junta a nós no dia 13 de Outubro. Por outro lado, no dia 12, associamo-nos à livraria TFM, que é um espaço de literatura dedicado à língua portuguesa, onde fazemos uma apresentação dos livros destes dois autores”, refere a adida cultural da Embaixada de Portugal em Berlim.

Em 2021 Portugal será o país convidado da Feira do Livro de Leipzig. O objectivo, destaca Patrícia Severino, é levar a cabo “um trabalho continuado ao longo dos próximos três anos, que antecipem esse momento.” Um dos exemplos desses trabalhos é uma edição especial do Jornal de Letras, que vai ser apresentada na Feira do Livro de Frankfurt, dedicada a José Saramago e aos 20 anos do Prémio Nobel da Literatura.

“Esta edição assinala, por um lado, este momento tão importante para a história da literatura portuguesa, por outro lado, é um projecto que se enquadra na iniciativa ‘Portugal – país convidado da Feira do Livro de Leipzig 2021’. Portanto, vão sair durante os próximos anos duas edições anuais, uma por ocasião da Feira do Livro de Leipzig, outra por ocasião da Feira do Livro de Frankfurt. A finalidade é termos um veículo de informação estruturada sobre a literatura de língua portuguesa que circulará na Alemanha”, explica a directora do Camões Berlim.

Em 2017 a Feira do Livro de Frankfurt registou mais de 286 mil visitas e 400 eventos. Este ano comemora o 70.º aniversário. Teve início ontem e termina no próximo domingo. Agência Lusa