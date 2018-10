DSEJ promove Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo com 120 actividades

Sessões de leitura para pais e filhos, cursos de tai chi chuan e concursos de composição são algumas das 120 actividades pensadas para a edição deste ano da Semana da Actividade de Aprendizagem Contínua para Toda a População. O evento realiza-se entre 13 a 19 de Outubro, em vários pontos da cidade, e visa promover o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) volta a realizar, entre 13 a 19 deste mês, a Semana da Actividade de Aprendizagem Contínua para Toda a População. Em colaboração com mais de uma dezena de associações, institutos e escolas, este ano serão organizadas cerca de 120 actividades como cursos, workshops, palestras e concursos. No próximo domingo, na Escola Oficial Zheng Guanying, assinala-se o Dia Promocional da Semana da Actividade de Aprendizagem Contínua para Toda a População, no qual serão atribuídos 194 galardões do Programa de Prémios de Aprendizagem Contínua.

Durante todos os sábados deste mês, na Biblioteca Central de Macau, Biblioteca Sir Robert Ho Tung e Biblioteca Infantil de Wong Ieng Kuan, o Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural (IC) vai organizar um ciclo de sessões de leitura para pais e filhos, em cantonense e inglês. Durante a Semana da Actividade de Aprendizagem Contínua para Toda a População o IC vai dinamizar novamente dois cursos, um de configuração e utilização de sistemas operativos em dispositivos móveis e outro de técnicas de filmagem e edição com dispositivos móveis. Serão também organizadas, nos dias 13 e 27 de Outubro, respectivamente, as palestras “Perder Peso sem Esforço” e “Prevenção e Tratamento de Problemas de Costas e de Coluna”, na Biblioteca de S. Lourenço.

Na organização da Semana da Actividade de Aprendizagem Contínua para Toda a População, a DSEJ conta também com o apoio da Associação de Educação de Adultos de Macau, da Associação de Educação Contínua de Macau e da Associação de Educação Permanente de Macau. Esta última irá promover 16 cursos de tai chi chuan, ópera cantonense, ginástica para idosos, música pop, cultura do incenso, entre outros. A Associação de Educação Contínua de Macau, por sua vez, lançou o Concurso de Composição de Educação Contínua, com uma categoria para alunos do ensino secundário e outra para o público em geral. Já a Associação de Educação de Adultos de Macau vai organizar várias palestras sobre carreiras profissionais, fundamentos de finanças e análise das acções e investimentos, um curso de introdução à contabilidade e um workshop de artesanato em barro.

No próximo domingo será realizado o Dia Promocional da Semana da Actividade de Aprendizagem Contínua para Toda a População e a Cerimónia de Atribuição de Prémios do Programa de Aprendizagem Contínua. Ambos os eventos vão decorrer na Escola Oficial Zheng Guanying, entre as 14 e as 18 horas. No total serão entregues 194 prémios.