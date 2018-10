Augusto Santos Silva estará em Macau na próxima semana

Augusto Santos Silva, ministro português dos Negócios Estrangeiros, vai estar em Macau a 19 de Outubro, noticiou a Rádio Macau. Santos Silva, que antes de chegar a Macau vai passar por Cantão para inaugurar o Consulado de Portugal, deverá visitar a Escola Portuguesa de Macau e participar no Festival da Lusofonia. O ministro português deverá ainda ser recebido pelo Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, e reunir com os conselheiros das comunidades portuguesas. Depois da visita a Macau, Augusto Santos Silva segue para Pequim, onde terá encontros diplomáticos para preparar a visita do Presidente Xi Jinping a Portugal, que acontecerá no início do mês de Dezembro, escreve a rádio.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...