Agnes Lam insta Governo a reduzir emissões de carbono

Preocupada com a questão do aquecimento global, e após a divulgação de um relatório da ONU onde se pedem medidas “rápidas e sem precedentes” nos sectores da energia e dos transportes para reduzir as emissões de carbono, a deputada Agnes Lam pediu ao Governo que elabore um plano para combater o aquecimento global e pede que se aposte nos veículos eléctricos.

Numa interpelação escrita remetida ontem ao Executivo, Agnes Lam diz que o Governo de Macau deve acelerar os trabalhos no sentido de reduzir as emissões de carbono, de forma a combater o aquecimento global. Esta interpelação da deputada surge na sequência da divulgação de um relatório sobre este tema por parte das Nações Unidas, onde é dito que o mundo terá de avançar com transformações “rápidas e sem precedentes” nos sectores de energia, transportes, construção e indústria para limitar o aquecimento global a 1,5ºC entre 2030 e 2052, em vez dos 2ºC propostos pelo Acordo de Paris. “O relatório sugere que todos os países devem atingir o objectivo de zero emissões até 2050 e que serão necessárias mudanças profundas de estilo de vida, por exemplo, comer menos carne, já que as quintas de gado produzem grandes quantidades de dióxido de carbono, e sugere também que se deixe de usar combustíveis fósseis, andar mais a pé ou de motas eléctricas e até plantar mais árvores para absorver o dióxido de carbono da atmosfera”, cita.

“O Governo vai elaborar um programa concreto a longo prazo para reduzir as emissões de carbono e combater o aquecimento global?”, questiona a deputada, acrescentando os dados do Banco Mundial: “A produção de dióxido de carbono ‘per capita’ em Macau em 2014 era de 2,18 toneladas, sendo o 112.º país no ranking mundial. Em comparação com as regiões vizinhas, por exemplo a China com produção de 7,5 toneladas, Hong Kong de 6,4 toneladas e Singapura com 10,3 toneladas, a produção é menor. No entanto, no relatório do ambiente de Macau 2017, verifica-se um aumento contínuo da emissão de dióxido de carbono entre 2014 e 2016 e um aumento de 5,9% da emissão de gases com efeito estufa durante 2015 e 2016”. Assim, “mesmo que Macau não seja um local de grande emissão de gases, também devia estar alerta para a actual tendência e prevenir as possíveis alterações climáticas.

Agnes Lam diz ainda que o progresso de muitos trabalhos relacionados com a redução de carbono não foi esclarecido ou não atingiram sequer as expectativas e pergunta: “Pode o Governo divulgar informações actualizadas em relação ao progresso dos trabalhos referidos, para que o público possa conhecer a situação e fazer a avaliação e supervisão?”. Num terceiro ponto, refere também que “actualmente, a promoção dos veículos eléctricos é lenta, existe falta de instalações de carregamento e os cidadãos não têm vontade de comprar veículos eléctricos”. “O que é que o Governo vai fazer para melhorar a situação? Planeia lançar políticas semelhantes ao abate de motociclos e ciclomotores com motor a dois tempos, incentivar as pessoas a abandonar veículos a combustíveis tradicionais e passar a usar veículos a energias renováveis para atingir o objectivo a longo prazo de transformar Macau numa cidade de baixo carbono e criar em conjunto uma vida mais ecológica?”, interroga.

O relatório em causa da ONU, sobre as alterações climáticas, apresentado em Incheon, na Coreia do Sul, será usado como referência na próxima cimeira do clima, que se realiza em Dezembro, na Polónia, e foi assinado por 91 especialistas de 40 países.