Victor Mallet: Financial Times recorre da decisão da recusa do visto pelas autoridades de Hong Kong

Victor Mallet, o jornalista do Financial Times que viu a renovação do seu visto de trabalho ser rejeitada pelas autoridades de Hong Kong, tem sete dias para abandonar aquela cidade, segundo notícia publicada ontem pelo South China Morning Post. Entretanto, o Financial Times adiantou que vai recorrer da decisão do Governo de Hong Kong de recusar a renovação do visto de trabalho do seu editor do serviço Ásia, e vice-presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong (The Foreign Correspondents’ Club, FCC, na sigla em inglês). O anúncio foi feito depois da Chefe do Executivo, Carrie Lam, ter afirmado aos jornalistas que, por regra, o Governo de Hong Kong não revela as circunstâncias individuais dos casos de imigração. O Financial Times, assim como diversos governos e organizações internacionais, desde sexta-feira, quando foi conhecida a decisão do Governo de negar o visto a Mallet, que apelam à administração que dê uma explicação sobre esta rejeição. C.A.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...