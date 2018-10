Rosário atira inauguração da linha da Taipa para a segunda metade do próximo ano

A inauguração da linha da Taipa do metro ligeiro, reiteradamente prometida para 2019, só vai acontecer na segunda metade do próximo ano. A garantia foi ontem deixada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, à margem da inauguração da Semana da Ciência e Tecnologia, quando questionado pelo PONTO FINAL quanto a uma data mais concreta para o arranque do projecto. Raimundo do Rosário respondeu então ser “certo” que a linha da Taipa irá inaugurar na “segunda metade” do próximo ano.

Questionado também por este jornal quanto à estimativa do Comissariado da Auditoria para o projecto global do metro ligeiro, de 51 mil milhões de patacas, Raimundo do Rosário afirmou não ter que justificar este valor. “Eu não sei de onde vêm os 51 [mil] milhões. Eu nunca disse e eu não tenho esse valor. Eu não tenho que justificar esse valor”, frisou o governante. Este montante – bastante superior aos 16,4 mil milhões orçamentados para o projecto actual – é da responsabilidade do próprio Comissariado da Auditoria, uma vez que o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes não avançou com um orçamento global do projecto.

“A única coisa que assumi, em Junho de 2016, é que a linha da Taipa não custaria mais do que 11 biliões e que nós faríamos o possível – e é isso que tenho mantido – [para] inaugurar no próximo ano. Foi a única coisa com a qual me comprometi”, reiterou Raimundo do Rosário. A falta de um calendário e orçamento global para o projecto do metro ligeiro, apesar dos reiterados apelos da sociedade civil e de vários deputados, foi, de resto, uma das principais críticas deixadas pelo Comissariado da Auditoria, naquele que foi já o quarto relatório sobre o projecto.

Ontem deu entrada na Assembleia Legislativa a proposta de lei do sistema de transporte do metro ligeiro. O diploma prevê que o Governo possa vir a expropriar, “por causa de utilidade pública”, bens imóveis cujo espaço seja necessário à implementação do metro ligeiro, “após se ter esgotado a possibilidade de aquisição por via do direito privado”. Os preços das tarifas serão determinados tendo em conta a distância do percurso e posteriormente estabelecidos por despacho do Chefe do Executivo. C.V.N.