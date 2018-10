Regata internacional realiza-se em Macau entre 10 e 13 de Janeiro

As águas a Sul da praia de Hac Sá vão receber, entre os dias 10 e 13 de Janeiro, a “Regata da Taça Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 2019” e a “Regata Internacional Taça Macau”, anunciou ontem o Instituto do Desporto (ID). Esta regata, organizada pelo ID em conjunto com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) e com a Associação de Vela de Macau, é a primeira regata internacional de Macau e inicia um novo capítulo das regatas internacionais no território, indica o comunicado da organização, que acrescenta que “espera que através da realização da regata internacional possam vir a ser desenvolvidos os desportos náuticos de Macau, enriquecendo eventos desportivos locais, bem como promover, continuamente, a posição de Macau como um centro mundial de turismo e lazer”.

Para esta regata, foram convidadas a participar 20 equipas provenientes da China, Austrália, Rússia, Estados Unidos da América, França, Alemanha e Espanha, por exemplo. Estas equipas vão participar na prova do Grupo de IRC da Taça de Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e na prova Beneteau First 40.7 Class da Regata Internacional Taça Macau. Além disso, a organização irá convidar os juízes e arbitragem internacional registados na Federação Internacional de Vela.

O evento vai contar também com um desfile marítimo de velas e torneio de exibição, sendo realizadas nas áreas marítimas entre Macau e Taipa, e uma exposição aberta aos cidadãos dos barcos de vela que participam nas provas, que visa promover junto dos residentes o interesse pelos desportos náuticos em Macau. A competição foi anunciada esta terça-feira numa conferência de imprensa que contou com a presença de Pun Weng Kun, presidente do ID.