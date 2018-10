Macau Bats foram ao Japão e quase trouxeram a taça

Os Macau Bats estiveram em Fukuoka, no Japão, para participar num torneio internacional de râguebi organizado pela federação nipónica. “Não temos a expectativa de chegar lá, ganhar tudo e sermos campeões, queremos mostrar os valores do râguebi aos miúdos”, dizia Frederico Colaço antes da partida. No fim, a equipa de sub-12 quase trouxe a taça para Macau.

Onze crianças com menos de 12 anos estiveram na cidade japonesa de Fukuoka entre os dias 5 e 8 de Outubro para participar num torneio de râguebi organizado pela Federação de Râguebi do Japão e acabaram por perder apenas na final. Um “óptimo resultado”, confessa frederico Colaço, responsável pelo desenvolvimento das escolas do Clube de Râguebi de Macau. Os Macau Bats fizeram três jogos na fase de grupos da competição, vencendo os Chinese Taipei por 12-0, os Japan Oita B por 27-12 e os Philippines Development por 33-5. A equipa de Macau acabou por sair derrotada apenas na final do torneio por 22-7, contra os Japan Omura, que jogavam em casa.

Antes da partida da equipa para Fukuoka, Frederico Colaço dizia ao PONTO FINAL que a equipa não pensava vencer o torneio: “Não temos a expectativa de chegar lá, ganhar tudo e sermos campeões, queremos mostrar os valores do râguebi aos miúdos”. Contudo, foi por pouco. “Eles estavam mais a pensar em divertirem-se do que em fazer um resultado como o que fizeram. Assim, juntámos o útil ao agradável”, refere agora ao PONTO FINAL.

“Mas eles estavam confiantes. Na noite anterior estive com eles e vi que estavam confiantes, até porque na cerimónia de abertura, o capitão da nossa equipa fez um discurso de apresentação confiante e motivado não relativamente a resultados que poderiam vir a ter, mas também pelo convívio e pela oportunidade de estar num torneio internacional”, contou Frederico. “O que eles mais gostaram foi da experiência e de estarem envolvidos com outras equipas como o Japão, que é uma das maiores forças do râguebi na Ásia”, acrescentou. Além disso, os jovens jogadores tiveram ainda a oportunidade de assistir a um jogo da top League do Japão, o nível mais alto da modalidade no país.

A federação nipónica decidiu criar esta competição para jovens praticantes da modalidade e convidou o clube de râguebi de Macau. Este torneio serviu para apresentar um novo formato desta modalidade, chamado X Rugby. Aqui, joga-se num campo menor e com sete jogadores, com o objectivo de tornar o jogo mais rápido e intenso. “É uma nova maneira de tentar desenvolver o râguebi a nível mundial”, considera Frederico Colaço. Este torneio de Fukuoka acontece à boleia do campeonato do mundo de râguebi, que acontece no Japão no próximo ano.

Em Fevereiro do próximo ano, os Macau Bats vão a Banguecoque participar num torneio onde já estiveram no ano passado. “Na altura levámos três ou quatro equipas e uma delas, os sub-16, ficou em segundo lugar”, recorda o responsável. A época oficial dos Macau Bats já começou no passado dia 21 de Setembro. “Normalmente os sub-14 participam em torneios e mini-festivais em Hong Kong e os sub-16 já participam nas divisões da Liga de Hong Kong, onde vão todos os fins-de-semana para jogar”, explica Frederico Colaço.