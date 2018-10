Macaenses do território são protagonistas do 5º episódio de “Macau, 20 anos depois”

Carlos Fraga mostra o que os macaenses que vivem no território pensam de si mesmos no quinto documentário da série “Macau, 20 anos depois”. “Macaenses em Macau – Renovando a Identidade”, é apresentado amanhã, quinta-feira, às 18h30, na Escola Portuguesa de Macau.

TEXTO: Cláudia Aranda

Depois de abordar a comunidade macaense residente na capital portuguesa, Lisboa, num documentário anterior, diz Carlos Fraga que “faltava aproximar-nos dos macaenses de Macau. Fizemo-lo neste filme, o penúltimo da série”. O quinto documentário da série “Macau, 20 anos depois”, intitulado “Macaenses em Macau – Renovando a Identidade”, produzido pela “Livremeio Produções” em parceria com a Associação dos Macaenses (ADM), vai ser apresentado amanhã, quinta-feira, às 18h30, na Escola Portuguesa de Macau (EPM). O realizador está em Macau a filmar o sexto documentário centrado na população chinesa do território, sendo este o último da série destinada a celebrar os 20 anos da transferência de Macau para a China, assinalados em 2019.

Ao PONTO FINAL o realizador Carlos Fraga explicou que, neste episódio, e à semelhança dos restantes capítulos da série, o objectivo era “conseguirmos um retrato, o mais variado e fiel do que é Macau hoje em dia, 20 anos depois da transição, que é o título genérico da série”. Para o efeito, a ADM teve uma participação activa nesta produção, “a todos os níveis”, inclusivamente na escolha dos entrevistados, tornando possível “ter uma amostragem do que os diferentes macaenses pensam do macaense”. Esse apoio foi também financeiro. “Se não tivéssemos tido o apoio da ADM não teríamos conseguido produzir e realizar este documentário e inseri-lo nesta série, de modo que temos que agradecer e reconhecer que eles tiveram um empenho grande em que este filme se fizesse. Tínhamos que deixar nas mão deles porque, no fundo, somos de fora”, sublinhou o realizador.

Entre os nove macaenses entrevistados contam-se o advogado e dramaturgo Miguel Senna Fernandes, que preside à Associação dos Macaenses, o economista José Luís de Sales Marques, a jornalista Cecília Jorge, o empresário Jorge Valente, o realizador Sérgio Perez e o arquitecto Carlos Marreiros.

Filmar com o coração e espírito abertos

Para quem for amanhã ver o documentário na EPM, pode esperar aquilo que o realizador pretendia, “que é ter várias perspectivas sobre a identidade macaense, o problema de a definir, de a defender e de garantir a sua continuidade, penso que vão encontrar várias opiniões, que podem ser um ponto de partida para reflexão”.

O realizador admite que o tema do filme não é novo e que a questão da identidade da comunidade macaense é um assunto que tem sido abordado sistematicamente. “Não estamos a descobrir nada, sabemos que é um problema de há muitos anos e que preocupa principalmente os macaenses, mas não só, que já se fizeram trabalhos de todos os tipos. Aqui acrescentamos mais um grão de areia a toda essa problemática”, afirma, explicando que o filme mostra “opiniões diversas e pode dar dados importantes para a discussão do tema, que é a identidade dos macaenses, que realmente é um tema complexo e sensível”.

Para conseguir, no espaço de cerca de um mês, recolher imagens e informação suficientes para produzir um documentário sobre a comunidade macaense o realizador contou com o apoio do professor Carlos Piteira, investigador no Instituto do Oriente, da Universidade de Lisboa, que tem assessorado este trabalho desde o início. “Foi ele que nos abriu as portas e os horizontes e serviu de ponte para Macau. Ele também tem uma palavra aqui sobre este tema mas, de alguma maneira, delegou na associação essa responsabilidade e liberdade, também”.

Uma abordagem antropológica para televisão

Por outro lado, “é aos testemunhos, conversas, contactos e entrevistas que nós, que vimos de fora, vamos buscar matéria para as nossas próprias conclusões”, explica. O “vir de fora“, neste caso, “ é uma vantagem, porque não estou a pender para um lado ou para outro. Venho com espírito e coração abertos e pronto a receber tudo o que me queiram dar e, por isso, nos documentários, a comunidade fica conhecida da forma como as pessoas a expressaram. Digamos que na essência o importante que nos disseram, está lá nos documentários”. Carlos Fraga frisa que a série de seis episódios “não são documentários criativos para ganhar festivais, não é essa a intenção, é um produto mais de televisão, mais formativo e informativo e muito numa abordagem antropológica”, explica.

Entretanto, está prevista a emissão dos seis capítulos na TDM, em ambos os canais, em língua portuguesa e chinesa, legendados, assim como a sua projecção na Cinemateca Paixão, adiantou o realizador. Uma longa-metragem com o resultado extraído dos seis documentários deverá vir a ser feita e exibida num evento a organizar pela Fundação Oriente, em Macau e em Lisboa. Em Lisboa, o canal de televisão nacional, RTP, comprou os dois primeiros capítulos. “Negociámos a emissão dos outros, estamos a tentar tocar a sensibilidade da RTP, mas que não está muito receptiva, diz que já tem muita coisa de Macau. Aí discordamos deles, porque temos mais do que provas de que em Portugal não se conhece Macau em geral, mas é a posição deles”, afirmou. Está previsto ainda que os filmes sejam projectados em sala, em Portugal, num ciclo em colaboração com a Fundação Oriente.