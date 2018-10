IACM dá luz verde para que a Anima ajude no processo de adopção dos galgos

Albano Martins anunciou ontem ao PONTO FINAL que foi alcançado um acordo entre a Anima e o IACM. Os cães vão continuar no Canídromo e a Anima continua a ajudar no processo de adopções, custeado pela Yat Yuen. “Conseguimos, afinal de contas, um bom acordo”, diz o activista, que mantém, contudo, a decisão de abandonar a presidência da Anima.

pontofinalmacau@gmail.com

Respondendo às preocupações de Albano Martins relativamente ao processo de adopção dos galgos – que temia que os animais fossem apanhados no meio de uma guerra entre o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e a Yat Yuen -, o presidente do instituto, José Tavares, reuniu-se no passado domingo com Albano Martins e foi alcançado um entendimento: os cães, que agora são propriedade do Governo, mantêm-se no Canídromo e a Anima vai continuar a dar apoio logístico nos processos de adopção, enquanto a Yat Yuen se compromete a pagar todas as despesas das deslocações dos cães. As instalações no terreno de Coloane estão agora fora da equação.

“Conseguimos, afinal de contas, um bom acordo”, disse Albano Martins ao PONTO FINAL, explicando que, esta reunião “não foi fácil, mas foram ouvidas as partes e chegou-se a um entendimento”. O novo acordo prevê ainda que a Anima possa voltar a entrar no Canídromo. “O IACM comprometeu-se a manter a estrutura que a Anima tinha disponibilizado e, portanto, continua a ser o IACM a gerir o espaço, mas a Anima pode lá estar, pode colaborar como entender”, refere o presidente da Sociedade Protectora dos animais. “A própria Yat Yuen tinha afirmado que, qualquer que fosse o diferendo, os cães não estariam envolvidos. Não vão disputar a questão de quem é que é proprietário de quê, discordam apenas na questão da multa, mas não na questão dos animais”, indica Albano Martins, acrescentando que “nestas condições, a Anima ajuda na adopção dos animais”. “Neste momento, a adopção dos animais não vai ser impedida pelo facto de haver uma provável disputa em tribunal devido à multa que o IACM vai aplicar à Yat Yuen”, refere. Sobre a empresa, Albano Martins diz esperar que cumpra este acordo, que é “apenas verbal”, e que pague todas as despesas de deslocação dos animais. “Se a Yat Yuen continuar a pagar os custos das viagens, em menos de um ano conseguimos concluir o processo de adopções. Entre sete meses a um ano”, prevê o activista.

Neste acordo, que tem como objectivo facilitar a saída dos animais, ficou ainda decidido que, no caso de serem adoptados para o estrangeiro, se não for possível os galgos saírem esterilizados, as organizações de destino asseguram a esterilização, tal acontecerá também relativamente ao tratamento veterinário.

A hipótese do terreno em Coloane já não está sequer em cima da mesa, os galgos vão continuar no Canídromo até serem adoptados. “Coloane não foi sequer equacionado por eles e eu não fiz qualquer pressão”, diz Albano Martins. “Eu sempre disse que o melhor sítio para os animais é o Canídromo”, recorda.

DEMISSÃO DA PRESIDÊNCIA DA ANIMA MANTÉM-SE

Mesmo com este acordo, Albano Martins diz manter a decisão de se demitir da presidência da Sociedade Protectora dos Animais. Em causa está a frustração de não ter conseguido criar o centro internacional de galgos em Macau. “A minha demissão continua em cima da mesa. Não é nada em particular contra o IACM, mas há uma grande frustração no meio disto tudo. A grande frustração é que, depois de me ter sentado com a Angela Leong para a criação do centro internacional de galgos, este projecto deixar de existir. Tudo isto está fora do cenário que foi discutido”, confessa. “O centro internacional foi ao ar, essa é a maior frustração que tenho no meio disto tudo. Afinal de contas, Macau é pequenino. Acabámos por perder o que era mais importante nisto tudo, que era pôr Macau no mapa”, lamenta. Albano Martins vai reunir, numa data a anunciar, com a restante direcção para entregar a carta de demissão.

Albano Martins tinha anunciado que se iria demitir da Anima através de um comunicado publicado no Facebook após o Governo ter declarado que o terreno em Coloane não tinha condições para acolher os mais de 500 galgos. Sobre a sua sucessão na liderança da Anima, Albano Martins diz apenas que “este cargo tem de ser desempenhado por uma pessoa que tenha disponibilidade a tempo inteiro”. “Tem de ser discutido em colectivo, temos de respeitar as posições de toda a gente. Eu nem faço sugestões tão pouco”, refere.

PLANO DE APROVEITAMENTO DO CANÍDROMO NÃO SERÁ AFECTADO

Ainda ontem, na cerimónia de inauguração da Semana da Ciência e Tecnologia, Raimundo do Rosário disse ao PONTO FINAL que o plano de intervenção urbanística e de desenvolvimento do terreno do Canídromo não será afectado pela manutenção dos galgos nas instalações. O secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu que o plano não será atrasado pelos galgos, já que há trâmites que levam o seu tempo. “Não creio que o plano do Canídromo seja atrasado pelos galgos. O plano foi submetido ao Conselho de Planeamento Urbanístico [CPU], voltará a ser submetido, e nós também temos aqui uma tramitação a seguir. Aprovar, projectar, concluir, tudo isto leva o seu tempo”, indicou o governante, recordando que o plano do Canídromo “foi apresentado no dia 29 de Agosto ao CPU, foram emitidas opiniões e voltaremos a apresentar um novo plano do canídromo com as devidas alterações”.