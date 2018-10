Construção dos muros contra inundações só deve arrancar em 2021

A construção dos muros de prevenção de inundações não vai começar antes de 2021, avançou ontem a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) em comunicado. Segundo explica o organismo, estas infra-estruturas só podem começar a ser construídas após a conclusão da obra de construção da Estação Elevatória de Águas Pluviais do Norte do Porto Interior, a cargo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, o que só vai acontecer em 2021. “Por isso, as obras sobre o programa [dos muros de prevenção de inundações] não poderão ser concluídas dentro do curto prazo e, por isso, será um programa a médio prazo a executar em conjunto com a obra de construção da Estação Elevatória de Águas Pluviais do Norte do Porto Interior”, explica a DSAMA. Em meados do próximo ano o Governo espera poder instalar mais de dez válvulas de drenagem nas paredes baixas existentes no Porto Interior, para escoarem mais rapidamente as águas em situação de ‘storm surge’.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...