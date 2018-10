Conferência promove adequação de leis de Macau à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

No sábado, às 10h30, a Fundação Rui Cunha, em colaboração com a Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, acolhe a conferência “Interdição, inabilitação e protecção das pessoas com incapacidade: implicações para Macau da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”. O médico psiquiatra Carlos Duarte, que promove a iniciativa, quer alertar a sociedade para a necessidade de Macau adequar as leis em vigor aos princípios estabelecidos na convenção.

TEXTO: Cláudia Aranda

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) da Organização das Nações Unidas foi adoptada em 2006. A 31 de Agosto de 2008 a República Popular da China (RPC) ratificou a CDPD, que entrou em vigor no país, tendo sido publicada no Boletim Oficial da RAEM em 6 de Março de 2009. Ao ratificar a CDPD, as partes comprometem-se a adequar as suas leis em conformidade com os princípios estabelecidos. Essa adequação, porém, ainda é necessária fazer no caso das leis da RAEM.

“Mais tarde ou mais cedo, vão ter que ser feitas alterações nesta área aqui em Macau”, afirmou o médico Carlos Duarte ao PONTO FINAL, sobre o evento de sábado, às 10h30, na Fundação Rui Cunha, com a Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau. Na opinião do médico, “os regimes em vigor estão desfasados das exigências da vida no século XXI, são regimes que não estão adaptados à realidade e que vão ter que ser alterados conforme as orientações desta convenção”. O médico sugere a adopção em Macau do regime jurídico já criado em Portugal do “maior acompanhado”, que substitui os institutos de interdições e inabilitação definidos no Código Civil e no Código do Processo Civil que regulam a protecção legal dos adultos com incapacidade permanente na RAEM.

Na conferência sobre “Interdição, inabilitação e protecção das pessoas com incapacidade: implicações para Macau da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” participam a advogada Celina Lee, com uma intervenção sobre o “Quadro Jurídico de Protecção dos Direitos dos Deficientes”. O médico psiquiatra Carlos Duarte, fala sobre “Avaliação médica da pessoa sujeita a processo de interdição ou de inabilitação e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”.

O advogado Frederico Rato, que vai moderar a sessão, acredita que esta iniciativa constitui “o primeiro alerta para a necessidade de reformular nomeadamente o Código Civil e o Código do Processo Civil”. “É um processo de consciencialização cívica e política lento e que pode começar a despertar em Macau com esta ideia de Carlos Duarte”, afirmou o advogado.

“Provavelmente até hoje essa não constituiu a maior preocupação do Governo de Macau, que se focou na adaptação de outras normas, porque a convenção aponta para a necessidade das partes subscritoras de fazerem adaptações no seu Direito interno, mas, provavelmente esta mini-revolução no Código Civil e no Código de Processo Civil, e leis avulsas que falam dos menores e maiores incapacitados, se calhar, a partir de agora poderão constituir preocupação do ponto de vista da política legislativa do Governo”, afirmou o advogado, com a ressalva de que esta observação “não envolve nenhuma crítica”. “Há muitos países que aderiram à convenção e que ainda não adaptaram a sua legislação quer ao espírito quer às normas da convenção, porque estas matérias são muito modernas e muito novas”, disse.

A dignidade das pessoas com deficiência

“A convenção exalta o primado da dignidade das pessoas com deficiência e pretende, de algum modo, ampliar a autonomia de pessoas com deficiência e alargar o âmbito da independência individual nomeadamente para actos de natureza pessoal, por exemplo, o casamento, e actos de disposição e administração patrimonial”, explicou o advogado Frederico Rato. A adesão a esta convenção veio suscitar da parte dos signatários da convenção a necessidade de conformarem a legislação interna com as normas da convenção a que o país aderiu, nomeadamente, os institutos de interdição e inabilitação que existiam no sistema jurídico português até Agosto passado e que existem no ordenamento jurídico de Macau, acrescentou o advogado.

Macau, integrado na China, apresentou às Nações Unidas um relatório sobre as medidas adoptadas para dar cumprimento às obrigações que lhe cabem por força da convenção a 30 de Agosto de 2010. Este relatório, porém, “não mexe com o artigo 4º, que diz que o Estado Parte deve adoptar todas as medidas legislativas e administrativas e de qualquer outra natureza necessárias ao exercício dos direitos reconhecidos pela presente Convenção. Ou seja, essas medidas legislativas não estão contempladas no primeiro relatório”, explicou o advogado.

Frederico Rato adiantou que Macau juntou o relatório de 2014 a 2018, do qual há um documento de consulta disponível online intitulado “Linhas mestras dos temas a abordar no Segundo e Terceiro Relatório Consolidado nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”. “Mas, posso dizer que também não se vislumbra nenhuma medida político-legislativa para implementar os direitos reconhecidos na convenção e para revogar alguma legislação que de algum modo possa contrariar a convenção”, afirmou. O primeiro relatório formal centra-se noutros artigos da convenção, igualmente de grande relevância, sublinhou Frederico Rato.

Segundo o advogado, esta legislação em Portugal, “levou anos a dissecar e só desapareceu o instituto da interdição e inabilitação em Agosto deste ano”, com alterações no Código Civil e no Código de Processo Civil, Código Comercial, leis avulsas. “Isto do ponto de vista legislativo dá muito trabalho, é preciso ter coragem política para dizer então vamos lá ter aqui um único conceito de incapacitação, como diz a convenção”. Portugal adoptou o conceito de incapacitação do maior acompanhado, mas por enquanto, em Macau, “continuamos a ter dois conceitos de incapacitação um para a interdição e um para a inabilitação”, explicou o advogado.

Podem ser interditas as pessoas com anomalia psíquica, surdez-mudez ou cegueira. Estas pessoas, juntamente com as que abusem de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes e as que apresentem uma habitual prodigalidade – aqueles que esbanjam os bens patrimoniais da família – podem ser inabilitadas. Devido ao grave impacto dos regimes de interdição ou inabilitação nos direitos humanos nas pessoas a eles sujeitos, esta protecção legal está em desacordo com os princípios definidos pela CDPD e requer ser revista em conformidade com estes princípios.