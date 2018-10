Bruxelas aguarda esclarecimentos das autoridades sauditas sobre desaparecimento de jornalista

A Comissão Europeia disse ontem estar a acompanhar “atentamente” o caso do desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, esperando esclarecimentos por parte das autoridades sauditas. “Estamos a seguir atentamente o caso de Jamal Khashoggi […], sobretudo após as últimas notícias alarmantes”, declarou o porta-voz comunitário para a Cooperação Internacional.

Carlos Martin Ruiz de Gordejuela prosseguiu lembrando que a Comissão Europeia, tal como “toda a comunidade internacional”, pediu e aguarda esclarecimentos por parte das autoridades sauditas. Jamal Khashoggi desapareceu na terça-feira passada, depois de entrar no consulado saudita para obter a documentação necessária para o casamento com a sua noiva turca.

O jornalista é crítico do regime saudita e escrevia, entre outros, para o jornal norte-americano Washington Post. As autoridades turcas alegaram que o jornalista foi morto no complexo, enquanto os sauditas afirmam que Khashoggi deixou o prédio ileso. As Nações Unidas referiram, na segunda-feira, que o secretário-geral António Guterres está “muito preocupado” com o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi e a violência contra outros jornalistas.

Stephane Dujarric, porta-voz da ONU, disse que o secretário-geral segue “de perto” o caso Khashoggi. Os Estados Unidos, através do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediram uma investigação “exaustiva e transparente” sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, depois de a Turquia ter pressionado a Arábia Saudita a esclarecer o caso.

Ainda ontem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia anunciou que as autoridades turcas vão revistar o consulado da Arábia Saudita em Istambul como parte da investigação sobre o desaparecimento do jornalista.