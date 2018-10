Au Kam San denuncia ameaça da PJ como ataque à liberdade de expressão

O deputado pró-democrata respondeu anteontem à Polícia Judiciária, classificando de “ridículo” o pedido de desculpas exigido pelas autoridades. Au Kam San alerta que estas ameaças podem ser vistas como ataques à liberdade de expressão e impedimentos ao dever de supervisão do poder legislativo.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Au Kam San recusa-se a apresentar um pedido de desculpas público à Polícia Judiciária (PJ). Numa carta enviada anteontem à PJ, e remetida ontem aos órgãos de comunicação social, o deputado considera que o pedido é “ridículo” e entende que a ameaça das autoridades de avançar com um processo por difamação põe em causa a liberdade de expressão e o dever de supervisão do poder legislativo. Em causa estão declarações do pró-democrata ao jornal Ou Mun Iat Pou que, ao comentar o Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, alertou para a possibilidade de as autoridades poderem realizar escutas ilegais.

“Perante as dúvidas dos deputados, se as autoridades estiverem preocupadas por causarem mais dúvidas e preocupações aos cidadãos, deviam esclarecer o assunto atempadamente ao público, em vez de impedir os deputados de falar sobre a realidade ou, até pior, ameaçá-los com processos criminais para que eles peçam desculpa”, pode ler-se na carta de Au Kam San, enviada também ao Chefe do Executivo. “Além disso”, continua o democrata, “perante as interpelações de deputados, iniciar processos criminais irá ter efeitos inibidores que combatem a liberdade de expressão. Se até os deputados forem alvo dos processos criminais por apresentarem interpelações, então como farão os meios de comunicação, os comentadores sociais ou os cidadãos normais?”, questiona.

Em resposta ao pedido das autoridades, considerado pelo deputado como “ridículo”, Au Kam San diz não saber porque é que tem que pedir desculpa. Esclarece o pró-democrata que o jornal Ou Mun Iat Pou o contactou a pedir um comentário ao Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, actualmente em consulta pública, e que Au afirmou, “com clareza, que é discutível o Governo alterar a lei [das escutas telefónicas] e alargar a escala das escutas de acordo com o avanço da tecnologia”. “No entanto, a sociedade não acredita nos órgãos executivos. É preocupante alargar a escala do poder executivo sem restrições suficientes. Por exemplo, há rumores a dizer que os órgãos executivos escutam de maneira ilícita. Por isso, alterar a lei para aumentar a escala das escutas iria causar mais abuso de poder”, alertou o deputado.

Como exemplo, Au Kam San relatou um episódio no qual esteve envolvido há alguns anos. Neste caso, o deputado foi contactado por um cidadão que, inconformado com a inacção da PJ, ameaçou imolar-se numa esquadra. Conta Au que tentou dissuadir o indivíduo e que não partilhou com ninguém a conversa entre ambos. No entanto, no dia seguinte, o mesmo homem deslocou-se à esquadra da PJ na Rua Central, com o intuito de se imolar, onde já se encontravam agentes munidos com extintores. Este episódio, afirma o deputado, deixa espaço para “muitas conjecturas”.