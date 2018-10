UE é parceira do Fórum de Economia de Turismo Global

No ano em que se assinala o “Ano do Turismo UE-China”, a União Europeia será a parceira do Fórum de Economia de Turismo Global. A sétima edição do evento realiza-se entre 23 e 24 de Outubro, no MGM Cotai, e em representação de Portugal virá Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A União Europeia (UE) e a província de Guangdong são as parceiras da edição deste ano do Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF, na sigla inglesa), anunciou ontem a organização do evento, em conferência de imprensa. Para aquela que será a sétima edição da GTEF estão já confirmados 1.500 participantes, entre os quais se contam a secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, e o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO), Zurab Pololikashvili. O evento irá decorrer entre 23 e 24 de Outubro, no MGM Cotai, com enfoque nas cooperações turísticas entre a UE e a China.

“A China é o segundo maior mercado de visitantes internacionais da UE, com a cooperação de turismo entre a China e a UE a constituir uma forte aliança capaz de gerar oportunidades ilimitadas”, afirmou ontem Pansy Ho, vice-presidente e secretária-geral do GTEF, na conferência de imprensa de apresentação do evento. Naquela que será a sua sétima edição, o evento terá como tema “Parceria Estratégica numa Nova Era, Fomentando um Futuro Compartilhado”, debatendo o impacto da cooperação estratégica de turismo China-UE, uma vez que, em 2018, se assinala o “Ano do Turismo UE-China”.

A organização confirmou ontem que Zurab Pololikashvili, secretário-geral da UNWTO, He Yafei, ex-vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China e actual secretário-geral da International Mountain Tourism Alliance, e Jane Sun, directora-executiva da Ctrip, uma das maiores agências de viagem online chinesas, serão alguns dos oradores do evento. De Portugal virá Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, e Mário Ferreira, presidente da Mystic Invest e proprietário da Douro Azul. Em representação do Parlamento Europeu marcará presença István Ujhelyi, vice-presidente do Comité para os Transportes e Turismo.

O programa do fórum irá contar com sete sessões. Entre estas contam-se “Frente-a-frente entre Ministros e Líderes do Sector Privado”, “Festivais – Ligando Tradições e Turismo”, “Gastronomia, Criatividade e Turismo”, “Tecnologia – A Ponte Virtual” e “Turismo Outbound da China”. Este ano, o evento conta com um orçamento global de 65 milhões de patacas, dos quais 26 milhões foram garantidos pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

Durante o GTEF será também apresentada a quinta edição do “Relatório sobre as Tendências do Turismo na Ásia”, pela Organização Mundial do Turismo e pelo Centro de Pesquisa de Economia de Turismo Global. Este documento, para além de apresentar as tendências e perspectivas do turismo da região Ásia-Pacífico, faz também uma análise temática sobre a situação do fluxo de turismo entre a China e a UE.