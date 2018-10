Tabaco: Mais de quatro mil pessoas multadas até Setembro

Nos primeiros nove meses do corrente ano os Serviços de Saúde multaram um total de 4.131 pessoas por fumarem em locais proibidos, indica o organismo em comunicado. Durante o mesmo período foram efectuadas quase 260 mil inspecções, o que perfaz uma média diária de 950. Dos 140 locais com maior incidência de infracções, assinalados pelas autoridades, o aeroporto, o terminal de autocarros da Praça de Ferreira do Amaral e o Galaxy foram aqueles que registaram a taxa de acusação mais elevada, de 30%.

Os homens continuam a representar a esmagadora maioria dos infractores (93%), enquanto que 66% das multas foram aplicadas a turistas. Os Serviços de Saúde indicam que em 101 casos foi necessário recorrer ao apoio das forças de segurança e que cerca de 20% das multas não foram pagas. Foi nos casinos que foi detectado o maior número de infracções (30%), seguidos dos parques e zonas de lazer (12%) e do aeroporto (10%).

Durante o mesmo período, os Serviços de Saúde, juntamente com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), efectuaram 657 inspecções em casinos que resultaram em 1.253 indivíduos multados por fumar em locais proibidos. Também nas salas de jogo os homens foram os mais multados (94,7%), assim como os turistas (86,8%).

Entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro de 2018, a linha telefónica do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo recebeu um total de 7.105 chamadas. Destas, 5.587 estavam relacionadas com queixas, 1.381 foram motivadas por pedidos de esclarecimentos e 422 eram sugestões dos cidadãos. Desde que a Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo entrou em vigor, a 1 de Janeiro de 2012, até 30 de Setembro último, os Serviços de Saúde efectuaram mais de 1,8 milhões de inspecções, perfazendo uma média diária de 761, que resultaram em mais de 48 mil acusações.