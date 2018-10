Petição a pedir explicações no caso Victor Mallet já chegou a Carrie Lam

A petição, com mais de 15 mil assinaturas, exigindo uma explicação para a rejeição do visto do jornalista Victor Mallet foi entregue ontem ao Governo de Hong Kong, à uma da tarde, disse ao PONTO FINAL Florence de Changy, presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong (The Foreign Correspondents’ Club, FCC, na sigla em inglês). A versão online da petição continua activa. O abaixo-assinado, iniciado e entregue por um conjunto de organizações de jornalistas, foi criado no sábado pelo FCC, Associação de Jornalistas de Hong Kong (HKJA), Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), Educadores de Jornalismo pela Liberdade de Imprensa e pela Associação de Comentadores Independentes, apelando à Chefe do Executivo, Carrie Lam, que explique a razão para esta decisão sem precedentes em Hong Kong. Entre os que ontem compareceram na sede do Governo, em Admiralty, estavam o presidente da HKJA, Chris Yeung, e a presidente da FCC, Florence de Changy. A notícia de que as autoridades de Hong Kong não tinham renovado o visto de trabalho de Victor Mallet, editor do serviço Ásia do Financial Times e vice-presidente do FCC desde 2017, foi comunicada na sexta-feira pelo jornal Financial Times. Uma palestra organizada pelo FCC, moderada por Mallet, que deu voz a Andy Chan, líder do Partido Nacional de Hong Kong, pró-independência, proibido em Setembro, é tida como a razão para esta decisão. C.A.

