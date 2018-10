Pansy Ho defende flexibilização das políticas de visto na Grande Baía para atrair mais turistas internacionais

Se as cidades da Grande Baía querem atrair mais turistas internacionais, através de Macau e Hong Kong, devem ser criadas políticas de isenção de visto, afirmou Pansy Ho. Para a directora executiva da MGM China, Macau deve posicionar-se como um destino turístico de qualidade, suportado nas suas vertentes culturais.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Os obstáculos do passado relacionados com o transporte de turistas internacionais podem ser ultrapassados com o desenvolvimento da Grande Baía mas, para que tal aconteça, devem ser flexibilizadas as políticas de visto. A ideia foi ontem deixada por Pansy Ho, directora executiva da MGM China, que frisou que Macau está no centro da região, funcionando como um pólo servido por cinco aeroportos internacionais. A empresária defendeu ainda que a possibilidade de impor limites ao número de turistas que chegam à cidade deve ser deixada com o mercado, a quem caberá gerir as dificuldades daí decorrentes.

“Nós continuamos a querer inclinar a balança para atrair mais turistas [internacionais]. No passado, o transporte dos turistas era um grande obstáculo. Agora, com a Ponte [Hong Kong-Zhuhai-Macau], com as ligações abrangentes de toda a rede de transportes eu penso que estamos prestes a ver isto tornar-se uma realidade”, afirmou Pansy Ho, em declarações aos jornalistas, à margem da conferência de imprensa do Fórum de Economia de Turismo Global. No entanto, para que esta visão se concretize, é preciso que sejam flexibilizadas as políticas de visto no contexto da Grande Baía para os turistas internacionais. “Eu tenho a certeza que eles [governos] vão apresentar sugestões como isenção de vistos durante 72 horas ou algo semelhante para permitir que as pessoas que vêm através de Hong Kong ou Macau para as cidades da Grande Baía possam fazer estas múltiplas visitas”, declarou a empresária.

Isto porque, continuou a directora executiva da MGM China, quem faz a viagem até Macau não pretende visitar apenas a cidade mas sim conjugar vários destinos. “Se viajares do estrangeiro, provavelmente não vais querer vir apenas a Macau. Vais querer combinar vários destinos na região. Agora é possível combinar tudo numa experiência de viagem muito interessante”, considerou a empresária. “Agora nós somos capazes de nos promover desta forma. Continuamos a falar de como podemos colocar Macau no mapa internacional e agora esta é a oportunidade e o momento que temos que agarrar”, frisou.

É aqui que entram as novas infra-estruturas de transportes criadas na região, como a Ponte do Delta, e também os cinco aeroportos internacionais já existentes na Grande Baía. Contudo, Pansy Ho questiona se estas comodidades são utilizadas pelos turistas internacionais, afirmando que, hoje em dia, ainda há visitantes vindos do estrangeiro que não percebem de imediato como chegar a Macau. “Como é que podemos juntar os canais de distribuição necessários? As pessoas têm de perceber, quando chegam, como é que podem chegar a Macau. Actualmente, se fores um viajante internacional, não é fácil para ti descobrires por ti próprio”, alertou.

“MACAU NÃO É SÓ UMA EXPERIÊNCIA DE MEIO DIA”

Com o crescimento continuado do número de turistas que chegam a Macau, questões relacionadas com a sustentabilidade e capacidade da cidade têm sido levantadas. As últimas previsões da Direcção dos Serviços de Turismo apontam para que o território possa receber 40 milhões de turistas por ano em 2025. Contudo, Pansy Ho defende que “a possibilidade de haver limites tem que ser deixada com o mercado”. “Há preocupações em relação à quantidade de turistas, mas a possibilidade de haver limites tem que ser deixada com o mercado. Tem que haver possibilidade do próprio mercado digerir essas dificuldades”, afirmou a empresária.

A solução, por outro lado, passa por uma melhor distribuição dos visitantes ao longo de todo o calendário, ao invés da sua concentração em duas ou três alturas do ano. “Eu penso que a questão deve ser como é que nos posicionamos em termos de espalhar [os turistas] ao longo do calendário. Isto depende de onde as pessoas vêm, por exemplo, os vários países têm diferentes feriados. Se todos vierem nos mesmos dias, então claro que a pressão será muito forte para todos”, considerou Ho, defendendo uma colaboração com as agências de viagem para alcançar o “equilíbrio certo”.

A par do Governo, Pansy Ho advoga igualmente um turismo de qualidade sustentado nos aspectos culturais da cidade, através de uma “abordagem mais holística das nossas vantagens culturais”. Para a empresária, Macau continua a ser, aos olhos de quem nunca visitou a cidade, um destino puramente de jogo, desconsiderando as outras vertentes do território. “Agora é um bom momento, estamos mais maduros, para poder apreciar como podemos construir uma abordagem mais holística das nossas vantagens culturais. Vamos utilizar todas estas facilidades para serem eles próprios também os lugares onde a cultura pode ser levada a cabo para podermos mostrar que Macau não é só uma experiência de meio dia”, afirmou.