No seu 10º livro, José Manuel Simões conta a viagem de Glória

Chama-se “O Sétimo Sentido” e vai ser apresentado esta sexta-feira, dia 12, na Creative Macau pelas 18 horas. Além do autor, José Manuel Simões, na apresentação da obra vão estar presentes também o médico António Neves, o artista plástico e professor Mário Gandra, a contadora de histórias Maria Rouco e o terapeuta da fala Bruno Camacho.

Este é o 10.º livro da autoria de José Manuel Simões e nele o escritor estreia-se na pele de uma personagem feminina. “O Sétimo Sentido”, revela José Manuel Simões ao PONTO FINAL, relata a viagem de Glória Meireles, uma médica portuguesa que acaba por mudar de vida depois de uma criança lhe ter morrido nos braços, mas “num estado de paz e serenidade absoluto”. “Perante esse facto, ela interroga-se porque é que há pessoas que morrem com uma dor tremenda, com angústia, com desespero, e outras que morrem com esta paz. Face a essa dúvida, ela decide ir para a Índia à procura da espiritualidade, para complementar a sua actividade profissional”, conta o autor.

“Na Índia encontra o oposto do que procurava, a insalubridade, coisas que a magoam e que a desesperam. O que a rodeia é demasiado caótico, muito agressivo em termos de paisagem e há uma momento chave que é quando ela encontra um grupo de hare krishnas que a leva para um templo. Aí percebe que tem uma missão na vida”, revela José Manuel Simões, que é também director do Departamento de Comunicação e Media da Universidade de São José, acrescentando que Glória acaba então por ir para um hospital em Moçambique, dedicando-se a ajudar as crianças vítimas de SIDA.

Além deste romance, José Manuel Simões escreveu outros nove livros, entre romance, biografia e ensaio académico. O autor, que reside em Macau desde 2008, foi jornalista, curador de exposições e realizador de documentários. PONTO FINAL