MGM China a favor da prorrogação da licença de jogo por mais dois anos

A renegociação das licenças de jogo das três concessionárias e três sub-concessionárias na mesma altura seria benéfica para a indústria local, defendeu ontem Pansy Ho. Para a directora executiva da MGM China, cuja licença será a primeira a expirar, juntamente com a da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), em 2020, seria benéfico para todos se as seis operadoras pudessem apresentar uma proposta comum, capaz de demonstrar a capacidade de atracção de não-jogadores. A empresária revelou ainda que as discussões com o Governo sobre a renegociação da concessão já começaram, mas escusou-se a avançar quaisquer detalhes.

“Seria benéfico para a indústria como um todo, não apenas para uma ou duas concessionárias, termos o tempo extra para preparar uma proposta mais forte e demonstrar que somos capazes de atrair não-jogadores. Estamos todos a trabalhar para nos posicionarmos de uma forma colectiva para tornarmos Macau num destino para não-jogadores”, afirmou Pansy Ho, filha de Stanley Ho, fundador da SJM. Objectivo este que, segundo a empresária, “pode ou não requerer a extensão das duas concessões [MGM e SJM]”. As restantes licenças, da Galaxy, Wynn, Sands e Melco Resorts, irão terminar em 2022, pelo que tem sido sugerida a possibilidade de prorrogar por dois anos as do MGM e SJM, possibilidade esta já admitida pelo próprio secretário para a Economia e Finanças.

Questionada quanto ao possível impacto que a actual guerra comercial poderá ter nas três concessionárias americanas autorizadas a operar em Macau – MGM, Sands e Wynn – Pansy Ho não teme repercussões. Isto porque, defende a empresária, as empresas americanas “operam como organizações locais aqui”. “Nós estamos a utilizar o conhecimento local e a trabalhar na construção de uma Macau melhor e, por isso, nós devemos merecer a confiança [do Governo]”, afirmou a também membro do Comité Permanente do Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. C.V.N.