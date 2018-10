Mais de dois milhões passaram por Macau na Semana Dourada

De acordo com os dados divulgados ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, entre os dias 29 de Setembro e 7 de Outubro, por ocasião da Semana Dourada, passaram por Macau 2.394.325 pessoas. O dia que trouxe mais gente a Macau foi o passado dia 2 de Outubro, em que entraram mais de 297 mil pessoas. Já no dia seguinte, o segundo com mais visitantes, chegaram 284 mil pessoas. O número total de visitantes durante este período revela um aumento relativamente ao mesmo período do ano passado na ordem dos 9,2%. A entrada preferida pelos visitantes para chegarem a Macau foram as Portas do Cerco, por onde entraram 1.787 mil pessoas. Pelo Porto Exterior chegaram 193.315 pessoas, pela Ponte Flor de Lótus entraram 193.315 visitantes e pelo Terminal Marítimo 102.676.

