Macau soma mais dois laboratórios de referência do Estado

Foram ontem inaugurados dois Laboratórios de Referência do Estado, passando a haver um total de quatro em Macau. A Universidade de Macau inaugurou o seu terceiro laboratório, sendo este destinado a dinamizar a investigação na área da Internet das Coisas para uma Cidade Inteligente. A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau passa a ter o Laboratório de Referência do Estado da Ciência da Lua e dos Planetas.

TEXTO: Cláudia Aranda

Macau inaugurou ontem mais dois Laboratórios de Referência do Estado, passando a ter quatro no total. A Universidade de Macau (UM) recebe o Laboratório de Referência do Estado da Internet das Coisas para Cidade Inteligente, enquanto que a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, em inglês) acolhe o Laboratório de Referência do Estado da Ciência da Lua e dos Planetas. Na mesma cerimónia, em que marcou presença o vice-ministro para a Ciência e Tecnologia da República Popular da China, Zhang Jianguo, foram também entregues os prémios para o desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, tendo a UM arrecadado 10 dos 16 galardões.

Para a UM este é o terceiro laboratório da universidade aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, destinado a promover o desenvolvimento de cidades inteligentes e a dar um novo impulso ao crescimento da Grande Área da Baía, refere um comunicado. Em 2010 foram criados os laboratórios para a Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa e de Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos.

Para Rui Martins, vice-reitor da Universidade de Macau, este terceiro laboratório, que se designa por Internet das Coisas para Cidade Inteligente – ‘Internet of Things for Smart City’ – “é uma área que está em desenvolvimento em todo o mundo”. “Portanto, a ideia é, com os colegas que temos especializados nesta área começar a desenvolver projectos, nomeadamente, a formação de pessoas com mestrados, doutoramentos, e que possam também gerar resultados em termos de publicações e em termos de patentes, que possam ser aplicadas no futuro a Macau como ‘Smart City’, para que seja competitivo com o resto do mundo”, disse à margem da cerimónia.

Segundo o reitor, há cerca de 200 laboratórios de referência na China e outros 16 em Hong Kong. Agora com mais este terceiro laboratório, “significa que, dentro da China, Hong Kong e Macau, somos uma das universidades mais bem colocadas em termos de laboratórios de referência”, sublinhou.

Macau no mapa-mundo da electrónica

O balanço que Rui Martins faz do trabalho realizado pelos laboratórios já existentes “é positivo”. “Nomeadamente na área da medicina [chinesa] têm-se desenvolvido novos produtos na área farmacêutica que aparecem já no mercado mundial”. Além disso, “foram doutoradas bastante pessoas que regressaram à China, mas também a outras universidades ou indústrias fora da China”, revelou. Rui Martins destacou que, na área da electrónica, “somos líderes mundiais no ‘state-of-the-art electronics’ através do ‘benchmark’ que fazemos todos os anos em São Francisco. E, portanto, isso coloca Macau no mapa mundial da área da electrónica. É pouco conhecido em Macau, mas é a realidade”.

Rui Martins acrescentou que, desde o início “a universidade tem aumentado significativamente o número de publicações em revistas internacionais”, assim como o “número de citações”. “Neste momento, a universidade toda mais os laboratórios contribuem bastante, têm cerca de 20 mil citações e mais de 1500 artigos, anualmente. Para além disso, foram lançadas várias patentes nos Estados Unidos, temos cerca de 70 neste momento, doutorámos nos dois laboratórios cerca de 70 pessoas”, afirmou o reitor da UM. Alguns desses doutorados estão agora a criar “os primeiros ‘spin offs’, ou seja estão a desenvolver pequenas ‘startups’, na Ilha da Montanha, “para que novos produtos seja comercializados na China, que são produtos de tecnologia de ponta em que os laboratórios são líderes mundiais, portante este é um resultado bastante significativo ao longo destes sete anos”, afirmou.

Rui Martins adiantou que o investimento directo realizado pelo Fundo para o Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia nestes laboratórios existentes “anda à volta de uns 200 milhões de patacas”. Segundo um comunicado da UM, o laboratório vai dar prioridade ao desafio técnico de construir um novo tipo de Internet das Coisas no desenvolvimento de uma cidade inteligente. O objectivo é superar as deficiências das actuais tecnologias para a cidade inteligente.

UM recolhe 10 de 16 prémios de ciência e tecnologia

A Universidade de Macau recebeu dez prémios, representando mais de metade do total dos Prémios de Ciência e Tecnologia de Macau de 2018, apresentados ontem pelo Governo. Há 14 doutorandos e quatro mestrados da UM que receberam o Prémio de Pós-Graduação em Investigação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, segundo um comunicado da UM. Isto significa que, este ano, a UM recebeu 10 dos 16 prémios, incluindo dois segundos prémios e três terceiros prémios na categoria de Ciências Naturais, três segundos prémios e um terceiro prémio na categoria de Prémio de Invenção Tecnológica, bem como um terceiro prémio na categoria de ciência e tecnologia. Wang Yitao, director do Instituto de Ciências Médicas Chinesas da UM e do Laboratório Principal de Pesquisa de Qualidade em Medicina Chinesa, recebeu um prémio especial. Rui Martins lembrou que estes prémios estão estabelecidos desde 2012. “É importante referir que a Universidade de Macau, desde essa altura, continua a ser a instituição que tem mais prémios, quer a nível das diversas categorias, mas também em termos de alunos, de doutoramento e de mestrado”, frisou.