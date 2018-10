Fórum de reitores da China e países lusófonos vai juntar mais de 100 representantes em Macau

Segundo uma nota divulgada ontem pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), este gabinete, em conjunto com a Universidade de Macau e a Universidade de São José, vai organizar, nos próximos dias 26 e 27 de Outubro, a 1.ª edição do Fórum dos Reitores das Instituições do Ensino Superior da China e dos Países de Língua Portuguesa. A iniciativa deverá reunir mais de 100 especialistas, estudiosos e representantes das instituições de ensino superior, das entidades de formação de língua portuguesa e dos serviços relacionados provenientes do interior da China, Hong Kong, Macau e dos países de língua portuguesa.

O evento tem como objectivo fazer com que os responsáveis explorem, em conjunto, as perspectivas e as oportunidades de desenvolvimento do ensino superior. A organização espera que os participantes analisem o rumo da futura cooperação entre as instituições do ensino superior e outros temas relacionados, reforçando a comunicação e o intercâmbio entre as instituições do ensino superior, promovendo, ainda, a cooperação e a complementaridade de vantagens e ganhos mútuos, na área do ensino superior, bem como impulsionem o desenvolvimento conjunto do ensino superior, entre a China e os Países de Língua Portuguesa, diz o comunicado do GAES.

No primeiro dia, o fórum terá como tema principal o papel de “Uma Faixa, Uma Rota” para os Países de Língua Portuguesa; Desenvolvimento e oportunidades do ensino superior da “Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e, além disso, também se realizará uma reunião conjunta sobre a cooperação entre a província de Jiangsu, Universidades de Macau e de países de língua portuguesa. No segundo dia do fórum, os temas em discussão serão: Indústrias criativas e tolerância cultural; harmonia sem uniformidade – diálogo cultural e resolução de conflitos. Na tarde desse dia realiza-se uma cimeira de reitores.