Ella Lei questiona situação das candidaturas à habitação social

A deputada Ella Lei, através de uma interpelação escrita remetida ao Governo, questionou a situação actual das candidaturas à habitação social. A deputada da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) pergunta ao Executivo qual o ponto de situação da última fase das candidaturas à habitação social, quando vai ser publicada a lista de candidatos e quando é que os residentes se poderão mudar para as novas fracções.

“A última fase para as candidaturas à habitação social encerrou no dia 7 de Fevereiro e o Instituto de Habitação (IH) recebeu cerca de 9600 pedidos”, diz a deputada, acrescentando que “o número de pedidos é grande, e por isso, é normal precisar de fazer muito trabalho para verificar todos os pedidos. No entanto, passados oito meses, ainda não foi publicada a lista de espera”.

Ella Lei refere na interpelação, remetida a 28 de Setembro, que “os candidatos estão ansiosos depois de terem esperado durante tanto tempo e estão preocupados com a entrada na lista” e que “esperam saber o ponto de situação sobre o tratamento das suas candidaturas à habitação social, para terem uma ideia geral e organizar a sua habitação actual”.

Ella Lei refere dados do IH, para dizer que, até 21 de Setembro, havia 819 fracções de habitação social disponíveis que estão ou vão entrar em obras e que deverão estar disponíveis em breve. Por isso, diz a deputada, “é necessário que as autoridades acelerem o processo político de tratamento dos pedidos a habitação social”. “Em que ponto de situação estão as candidaturas da última fase à habitação? Quando é que pode ser publicada a lista dos candidatos? Prevê-se que, em breve, os residentes possam mudar-se para lá?”, questiona ainda a parlamentar.