Cinco companhias de teatro em cena no Antigo Tribunal a partir de hoje

O TEATRAU – Mostra de Teatro dos Países de Língua Portuguesa (PLPs), já na sua quinta edição, arranca hoje, com grupos de Macau, Brasil, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. Os espectáculos decorrem até 14 de Outubro, no Edifício do Antigo Tribunal.

A vida dos antigos mestres da construção naval na vila de Lai Chi Vun, abordando o conflito de gerações na evolução dos tempos é o tema da peça produzida em Macau. “O nosso estaleiro naval ‘Victory’” é apresentada pela Dream Theater Association. De Angola vem “A última viagem do Príncipe Perfeito”, trazida à cena pela companhia Elinga. Trata-se de uma peça que acompanha o fim de um império que D. João II ajudou a erigir, recorrendo a eventos ficcionados ocorridos na última viagem deste navio, entre Lisboa e Luanda. O Elinga Teatro (do Umbundo ‘elinga’, que significa acção ou iniciativa) foi criado em 1988. Trata-se, nas palavras do grupo, “de um projecto de teatro voltado para o resgate e promoção da cultura angolana a todos os níveis, incluindo um tratamento moderno dos seus valores tradicionais”.

Do Brasil vem o NEM – Núcleo Experimental em Movimento, que propõe uma viagem pelas questões da língua. Num diálogo que concentra duas atmosferas – baseadas nos filmes “Um filme falado”, de Manoel de Oliveira, e “As invasões bárbaras”, de Denys Arcand -, duas atrizes expõem problemas que vivenciaram em viagens e leituras, enquanto cozinham um vatapá, prato típico da Bahia.

O grupo Fladu Fla, de Cabo Verde, apresenta-se com a peça “Menos Um”, uma adaptação do conto homónimo integrado na obra literária “Contra Mar e Vento” de Teixeira de Sousa. A peça tem como tema central um dos aspectos socio-culturais mais significativos da sociedade cabo-verdiana, a emigração. Fundada em 2002, a companhia Fladu Fla tem como objectivo a promoção do espírito de grupo, integração social e profissional dos associados, sobretudo jovens do ensino secundário e universitários.

Finalmente, da Guiné Bissau chega “A mulher é sagrada”, da companhia Os Cérebros de Quelele, que Apresenta uma história de amor que aborda o problema do lenocínio. Os espectáculos são de entrada livre, com início às 20 horas, nos dias 9, 10, 11 e 12 de Outubro. Sábado e domingo haverá três sessões, às 15 horas, 17h30 e 20h30.