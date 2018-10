Bolsonaro: Um “homem íntegro” ou um perigo para o mundo?

O protagonista das eleições no Brasil vai a caminho do Palácio do Planalto. Depois de uma primeira volta em que conseguiu 46% dos votos, é quase inevitável que o candidato de extrema-direita venha a assumir a presidência do Brasil depois da segunda volta, consideram Arnaldo Gonçalves e José Manuel Simões. Mas quem é Bolsonaro? “Um homem íntegro”, diz o especialista em relações internacionais; um “fulano” perigoso para a humanidade, considera o professor de comunicação e media.

O Brasil está dividido em torno da figura de Jair Bolsonaro. Há quem acredite que é a salvação contra a corrupção vigente nos últimos anos através do Partido dos Trabalhadores (PT) e há quem ache que se trata de um extremista perigoso. Na primeira volta das eleições, o polémico candidato obteve 46% dos votos dos brasileiros, contra 29,3% de Fernando Haddad, do PT. A segunda volta disputa-se entre os dois candidatos a 28 deste mês, mas parece ser cada vez mais claro que será Bolsonaro a ocupar o Palácio do Planalto. Arnaldo Gonçalves, especialista em relações internacionais, e José Manuel Simões, coordenador do Departamento de Comunicação e Media da Universidade de São José, concordam que é “inevitável”.

“Quem conhece minimamente a realidade brasileira sabe que esta viragem era previsível, uma vez que a classe política brasileira e os partidos que têm estado no eixo do sistema político nos últimos 10,15 anos entraram num profundo descalabro e, por isso, a opinião dos eleitores sobre eles é terrível”, considera Arnaldo Gonçalves sobre o resultado desta primeira volta. “O descalabro é tal que é normal que os brasileiros se sintam num estado de necessidade e, em situações de estado de necessidade, os eleitores recorrem muitas vezes a opções que não são previsíveis”, acrescenta.

Sobre Bolsonaro, o especialista em relações internacionais considera que se trata de um “conservador, populista e sem grande formação política”. Ainda assim, acredita que é “um homem íntegro”. “É de um homem íntegro que o Brasil precisa na presidência, coisa que nunca teve com Lula da Silva nem com os outros membros do PT”, diz ao PONTO FINAL. “Os brasileiros querem um candidato que arrume a casa e, como este não deve nada a ninguém e como nunca lhe tocaram num cabelo em qualquer processo, vai ser um Presidente para esta situação de urgência que existe no Brasil e vai contribuir para a limpeza do sistema político”, refere. Arnaldo Gonçalves considera que os brasileiros escolhem Bolsonaro porque querem uma mudança no país. “As pessoas querem uma mudança e o homem dá uma garantia de seriedade, de trabalho e de conseguir colocar outra vez o Brasil como um país respeitado, diferente da pouca vergonha que temos no resto da América Latina, começando na Venezuela e passando por Cuba. Está infectada de corruptos e de corruptores”.

Sobre as questões da diplomacia, Arnaldo Gonçalves acredita que Jair Bolsonaro vai apostar numa “diplomacia tradicional”, “menos preocupado em ajudar o regime cubano ou venezuelano e mais preocupado em manter relações com as economias do mundo liberal”. O presidente do Fórum Luso-asiático acredita que as relações do Brasil com Portugal se vão manter, assim como as relações com a China: “O Brasil precisa da China. São precisos investimentos da China no Brasil e o Brasil tem muito a oferecer a nível de matérias-primas, energia e recursos naturais, que podem ser uma oportunidade para as empresas chinesas. Eu acho que vai ser aprofundado o trabalho que tem sido feito”.

Arnaldo Gonçalves termina sublinhando que nos últimos 10 anos o Brasil tem registado um “enorme retrocesso”. “O país tem de voltar à ordem e ao progresso, como está na bandeira”, diz, destacando o papel dos eleitores comuns: “Quem manda nas eleições não são as esquerdas nem são os radicais dos blocos sociais, são os eleitores médios, que muitas vezes nem têm opinião, mas que têm uma arma decisiva nas mãos, que é o voto”.

“CADA PAÍS TEM O GOVERNO QUE MERECE”

Também José Manuel Simões previa este resultado na primeira volta e, além disso, também ele acredita que é inevitável que Bolsonaro vença na segunda volta. “Confesso que, infelizmente, já estava à espera. Digo infelizmente porque é um grande retrocesso na democracia que ainda é recente no Brasil”. Sobre se é uma inevitabilidade o candidato do Partido Social Liberal (PSL) subir ao Planalto, o professor da Universidade de São José (USJ) diz também que “infelizmente, sim”. “Se por acaso fosse o Ciro a ir à segunda volta, talvez houvesse mais hipóteses de que todos os outros apoiantes dos outros candidatos se unissem e que o Ciro até ganhasse as eleições. Haddad está muito colado ao PT, muito colado ao Lula, e isso não o favorece”, acrescenta.

José Manuel Simões, que conhece bem o Brasil, depois de lá ter vivido por duas ocasiões, durante um total de cerca de seis anos, explica que este é o resultado de uma “grande insatisfação pelo que tem acontecido com o PT em termos de corrupção”. “Há muita insatisfação no Brasil em relação a uma parte considerável da esquerda”, refere.

“É um militar, tem características de ditador e vai infelizmente agravar o estado social do Brasil, que na, minha opinião, já é calamitoso. E não é a armar as pessoas, como ele sugere, que se constrói um país mais seguro, mais credível, um melhor país”, diz o professor, acrescentando que “toda esta filosofia – se é que se pode chamar de filosofia – todas estas linhas de acção governativa são de facto um retrocesso a nível político e social e vai levantar sérios problemas para o futuro do Brasil”. “Eu costumo dizer que cada país tem o Governo que merece”, atira.

“Fico extremamente preocupado porque ele é mais uma figura na linha de Trump e na linha do Duterte, por exemplo. Esses fulanos são perigosos para o estado da humanidade, não contribuem para um mundo melhor, são radicais, extremistas. São gente que está mais próxima da guerra do que da paz”, descreve José Manuel Simões. “Ele diz-se um candidato novo mas que tem sido deputado e é apoiado por uma série de órgãos de comunicação social que estão com ele. Tenho até dúvidas daquele incidente da campanha da faca, se aquilo foi verdadeiro ou se faz parte das ‘fake news’”, diz o docente da USJ.

Sobre os votos em Bolsonaro, provenientes dos brasileiros a viver em Macau e Hong Kong, onde o candidato do PSL venceu tranquilamente com 62% dos votos, José Manuel Simões diz-se surpreso: “Eu fico admiradíssimo que os brasileiros de Hong Kong e Macau tenham votado massivamente nele. Qualquer um dos outros candidatos me parecem pessoas mais razoáveis, mais equilibradas”.