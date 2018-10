Autoridades detectaram 77 trabalhadores ilegais no mês de Agosto

De acordo com um comunicado do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), divulgado ontem, as autoridades registaram um total de 77 trabalhadores ilegais em Macau durante o mês de Agosto. Durante as operações de fiscalização, levadas a cabo pela CPSP e pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Sociais (DSAL), as autoridades fiscalizaram 403 locais, que incluíram terrenos de obras de construção civil, residências e estabelecimentos comerciais e industriais. Recorde-se que em Julho as autoridades tinham detectado 48 trabalhadores ilegais, depois de terem verificado um total de 438 locais. Já no mês de Agosto do ano passado, as autoridades registaram 36 trabalhadores ilegais em Macau.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...