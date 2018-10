Victor Mallet: Autoridades de Hong Kong pressionadas a justificar a razão para não renovarem o visto

O Clube de Correspondentes Estrangeiros (FCC, em inglês) quer uma explicação do Governo de Hong Kong para a decisão de não renovar o visto ao jornalista do Financial Times e vice-presidente do FCC, Victor Mallet. Ontem a petição online, iniciada por várias organizações locais e internacionais, pedindo uma justificação e a revogação da decisão, continuava a recolher assinaturas. A decisão sem precedentes corresponde à expulsão ‘de facto’ do jornalista e é vista como ‘um sinal preocupante’. Uma palestra organizada pelo FCC, que deu voz a Andy Chan, líder do Partido Nacional de Hong Kong, pró-independência, proibido em Setembro, é tida como a razão para esta decisão.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Penso que o mais importante é conseguirmos uma explicação do Governo e depois saberemos o que pensar, neste momento ainda não sabemos”, disse Florence de Changy, presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong (The Foreign Correspondents’ Club, FCC, na sigla em inglês), questionada sobre se existe a possibilidade de outros correspondentes estrangeiros poderem vir a ver os seus vistos não renovados também. “Ainda estamos a trabalhar nas várias possibilidades, amanhã reunimo-nos e vamos ver o que fazer em seguida”, acrescentou Florence de Changy, afirmando que este é um caso sem precedentes na história do FCC em Hong Kong.

José Carlos Matias, presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) afirmou ser esta situação “algo que lamentamos e que envia um sinal de facto preocupante. Recordo que Victor Mallet foi convidado do Festival [Literário de Macau] Rota das Letras em Março para um ‘workshop’ – a que a AIPIM se associou – onde partilhou com jornalistas locais a sua valiosa experiência”.

Em entrevista ao PONTO FINAL, em Março, o jornalista afirmou que depois do movimento estudantil pró-democracia ‘umbrella revolution’, de 2014, a imprensa em Hong Kong “tornou-se menos livre e independente”. Comparando a cidade que havia conhecido 10 antes com a actual, Victor Mallet referia que “ninguém falava de independência ou separatismo, e agora, 10 anos depois, muitos jovens estão a falar sobre quererem separar-se da China”. Na opinião do jornalista, essa mudança resultava da “linha dura” imposta por Pequim “contra qualquer expressão de liberdade por parte de Hong Kong”. O jornalista culpava, ainda, as elites política e empresarial de Hong Kong, considerando a sociedade “muito desigual”.

Governo de Hong Kong condena “interferência”

A não renovação do visto de Victor Mallet, editor do serviço Ásia do Financial Times, está a ser interpretada como uma expulsão ‘de facto’ do jornalista, que se encontra presentemente fora de Hong Kong, segundo apurou o PONTO FINAL. Victor Mallet não adiantou se tenciona recorrer da decisão governamental, afirmando lamentar não poder acrescentar mais informação. “Não posso dizer nada no momento porque o Financial Times não quer mais declarações até que tenham mais a dizer”, afirmou, em resposta por escrito a um e-mail enviado pelo PONTO FINAL.

Num comunicado publicado na sexta-feira, o FCC manifesta “profunda preocupação” com a recusa da renovação do visto de trabalho de Victor Mallet, e exige uma explicação do Governo de Hong Kong. “Na ausência de qualquer explicação razoável, o FCC pede às autoridades que rescindam a decisão”, lê-se.

Ontem, o Governo de Hong Kong defendeu-se contra as críticas recebidas por parte do Reino Unido e dos EUA, no sábado. “Nenhum país estrangeiro tem o direito de interferir nas decisões tomadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong sobre questões de vistos”, afirmaram as autoridades citadas pela agência de notícias estatal Xinhua. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico pediu uma explicação urgente, enquanto o Consulado dos Estados Unidos em Hong Kong descreveu a medida como “particularmente preocupante”.

Impacto negativo na liberdade de expressão

O deputado do Partido Democrata James To Kun-sun, citado pelo jornal South China Morning Post (SCMP), afirmou acreditar tratar-se de uma medida de retaliação pela organização da palestra, moderada por Victor Mallet, com Andy Chan, líder do Partido Nacional de Hong Kong, pró-independência, a 14 de Agosto. O FCC recusou ceder ao pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês de cancelar a palestra, reiterando como prioridade a defesa da liberdade de expressão. O partido foi ilegalizado a 24 de Setembro, numa decisão sem precedentes em Hong Kong.

Florence de Changy disse não poder afirmar que esta possa ser a razão para a rejeição do visto. “As pessoas estão a pressupor isso, mas nós não sabemos, não podemos trabalhar com base em suposições, por isso dizemos que queremos uma explicação. Queremos saber o porquê de o visto não ter sido renovado”, reiterou.

Ontem, à hora do fecho desta edição, a petição publicada no sábado exigindo uma explicação das autoridades já somava mais seis mil assinaturas, das 7500 pretendidas. O abaixo-assinado é uma iniciativa de um grupo de organizações, incluindo o FCC, os Repórteres Sem Fronteiras e a Federação Internacional de Jornalistas.

A informação de que as autoridades de Hong Kong haviam recusado o pedido de renovação do visto de trabalho do jornalista, sem apresentarem justificação para a rejeição, foi comunicada pelo Financial Times na sexta-feira. Maya Wang, da organização não-governamental Human Rights Watch, considerou a decisão “chocante e sem precedentes”, mostrando uma intolerância crescente relativamente a opiniões divergentes das autoridades. O presidente do PEN de Hong Kong, Jason Y. Ng, afirmou também, que a decisão “parece ser uma retaliação das autoridades para punir o FCC” e que “terá um efeito inibidor imediato na liberdade de expressão”.