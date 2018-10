“Todos os funcionários têm de perceber esta filosofia de permitir a liberdade académica”

O novo presidente do Instituto Politécnico de Macau (IPM) tomou posse há pouco mais de um mês. Em entrevista ao PONTO FINAL, Marcus Im traça as principais metas do seu primeiro mandato e afirma que a liberdade académica deve ser defendida por todos os funcionários da instituição, não apenas pelo presidente.

TEXTO: CATARINA VILA NOVA

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Marcus Im acaba de cumprir o primeiro mês enquanto presidente do Instituto Politécnico de Macau (IPM). O académico, especialista na área das ciências informáticas, sucede a Lei Heong Iok que liderou a instituição nas últimas duas décadas com um enfoque sempre forte no ensino do português. Caminho este que, garante o novo presidente, continuará a ser percorrido pelo IPM e que não será abalado com as mudanças de direcção, quer do instituto, quer da Escola Superior de Línguas e Tradução e do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. Pelo contrário, com as equipas agora formadas será possível avançar ainda mais nos trabalhos a desenvolver. São palavras de Marcus Im que, no início do seu mandato, tem já bem definidas as suas grandes metas: oferecer programas de mestrado e doutoramento, assegurar a sua qualidade e desenvolver cursos de formação profissional. Em entrevista ao PONTO FINAL, o presidente do IPM revela que está para breve o lançamento de um protocolo com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra para a criação de um doutoramento na área da inteligência artificial, que obteve já a aprovação do Governo. A área das novas tecnologias será, de resto, a principal aposta de Marcus Im, sempre intimamente ligada ao ensino do português. Assim, o académico defende que o laboratório de tradução automática do IPM já compete directamente com o Google Translate e afirma que o instituto está preparado para o desenvolver para um laboratório de referência do Estado. Falta apenas a vontade do Governo.

Assume a presidência do IPM na mesma altura em que entra em vigor a nova Lei do Ensino Superior. Quais são, para si, as maiores vantagens que o instituto retira deste diploma?

São óptimas notícias para o IPM porque a nova Lei do Ensino Superior oferece-nos maior flexibilidade. Especificamente, dá-nos a oportunidade de desenvolver investigação e ensino de pós-graduação. Isto é realmente importante e esperamos que, com a aprovação do Governo, sejamos capazes de oferecer programas de doutoramento e mestrado, especialmente nas áreas relacionadas com o português.

Acredita que neste ano lectivo será possível o IPM oferecer este tipo de programas de forma independente?

Eu penso que no próximo ano lectivo haverá uma elevada probabilidade de sermos capazes de completar todos os procedimentos exigidos para a candidatura desses novos programas. A aprovação demora tempo e, para nós, a qualidade dos programas é muito importante, pelo que não podemos simplesmente apresentar a nossa candidatura. Temos que assegurar que a qualidade está conforme os padrões internacionais pelo que não estamos com pressa. Temos cerca de seis meses para preparar a candidatura e depois demora outros seis meses para a aprovação. No espaço de um ano devemos ser capazes de o conseguir.

Está confiante que, no próximo ano lectivo, o IPM vai poder oferecer de forma independente tanto programas de mestrado como de doutoramento, mas apenas nas áreas relacionadas com o português?

Nós temos outras áreas fortes, tais como artes e música. Nesta área nós vamos apresentar uma proposta ao Governo de programas de mestrado e doutoramento no futuro.

Acredita que, durante o seu mandato como presidente, o IPM será capaz de oferecer programas de mestrado e doutoramento em todas as escolas do instituto?

A longo prazo eu espero que nas nossas áreas fortes – especialmente nas nossas áreas académicas fortes – consigamos ter programas de doutoramento e mestrado, mas não posso dizer que será em todas as áreas individuais porque é difícil ter conhecimentos suficientes para oferecer programas de mestrado e doutoramento em todas as diferentes disciplinas.

A curto prazo quais serão as suas áreas prioritárias?

Como disse, a investigação e o ensino de pós-graduação são muito importantes e são as nossas principais áreas de desenvolvimento. Para nos alinharmos com o crescimento económico de Macau e com as necessidades da sociedade nós vamos investigar novas áreas, por exemplo, áreas práticas, porque, como sabe, o IPM é um instituto muito prático e nós apoiamos sempre o desenvolvimento da sociedade. Se existir a necessidade, nós vamos oferecer novos programas, particularmente, programas práticos para apoiar a sociedade. A terceira prioridade é a qualidade destes programas e fazer com que eles estejam conforme os padrões internacionais. No nível de licenciatura nós fomos a primeira instituição a passar na revisão institucional da QAA [Quality Assurance Agency]. Isto foi no final de 2013 e nós recebemos o certificado final em Fevereiro de 2014. Nós vemos a qualidade como bastante importante e a maioria dos nossos programas têm já a acreditação ou passaram a revisão profissional. Nós temos cerca de 20 disciplinas diferentes e 15 delas já estão acreditadas.

A China continental tem sido o principal mercado de estudantes do IPM. Com a criação destes programas, tenciona atrair mais alunos internacionais?

Nós pensamos nisto há muito tempo porque os nossos estudantes internacionais são maioritariamente do interior da China mas, num futuro próximo, temos de atrair mais estudantes de outros locais do mundo, especialmente de países de língua portuguesa. Por isso é que, há dois anos, introduzimos vários programas de Língua Portuguesa. Eles foram pensados maioritariamente para estudantes internacionais e também para estudantes que não têm como língua materna o chinês. Vamos também criar mais programas de forma a atrair mais estudantes internacionais, como programas de doutoramento. Por exemplo, podemos atrair estudantes de Portugal para o IPM para virem fazer um curso de doutoramento e depois eles podem publicar o trabalho que aqui fizeram a nível internacional para que Macau se torne ainda mais famosa, especialmente na área académica. Nós vemos novos programas que já criamos e também futuros programas de pós-graduação que nos vão ajudar a atrair ainda mais estudantes internacionais e também estudantes de países de língua portuguesa. Este é um dos nossos pontos fortes porque a cultura de Macau é bastante internacional e a língua portuguesa é uma das nossas áreas fortes. Por isso, estudantes de países de língua portuguesa são bastante atractivos para nós.

Desde que o IPM foi criado tem funcionado em estreita parceria com várias universidades portuguesas. No contexto da integração de Macau na Grande Baía pretende transferir estes laços com universidades portuguesas para outras no interior da China?

O IPM sempre foi uma ponte entre universidades chinesas e portuguesas. Por isso é que nós convidamos professores de Portugal e até equipas de investigadores para virem a Macau visitar, primeiro, o IPM, e para, depois, os levarmos até ao interior da China. Por exemplo, o professor Carlos André é o anterior director do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa e foi um deles e até visitou mais universidades chinesas do que eu e estabeleceu fortes ligações com elas. É uma prova de que o IPM é uma ponte entre as universidades portuguesas e chinesas. De tempos a tempos nós também convidamos estudantes de Portugal para virem fazer intercâmbio em Macau e, após o intercâmbio em Macau, nós também os levamos para o interior da China para visitarem os nossos parceiros estratégicos como a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim.

Acabou de mencionar o professor Carlos André, que foi substituído pelo professor Gaspar Zhang na direcção do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. Também o professor Luciano Almeida foi substituído como director da Escola Superior de Línguas e Tradução pela professora Han Lili, e o professor Marcus Im vem agora substituir o anterior presidente, o professor Lei Heong Iok, que é bilingue em português e chinês. Acredita que, com estas mudanças, o IPM será capaz de continuar o trabalho ao nível do português que tem sido desenvolvido nas últimas duas décadas?

Sim, estou bastante confiante porque nós temos uma equipa forte. Agora temos novas direcções, com o Gaspar [Zhang] e a professora Han Lili, que são directores académicos muito fortes do IPM e que têm trabalhado de perto com os professores Lei [Heong Iok], Carlos André e [Luciano] Almeida e penso que ainda mantêm um contacto académico bastante próximo. Temos também uma equipa muito forte na Escola de Línguas e também na Taipa temos uma equipa muito forte do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. Nós estamos muito confiantes que, com estas duas boas equipas, seremos capazes de fazer ainda mais e elas têm também o apoio de diferentes equipas do IPM. Nós temos um laboratório de tradução automática e as duas equipas estão a trabalhar de perto com outras equipas como a informática e a de administração pública para desenvolver novos projectos de investigação para o IPM e para Macau.

Ainda sobre a questão de Macau ser a ponte entre a China e os países de língua portuguesa, no contexto da Grande Baía acredita que Macau se pode aproximar cada vez mais do interior da China em detrimento das relações com Portugal?

Não, eu penso que irá tornar tudo ainda mais próximo. No passado, sem o projecto da Grande Baía, as universidades de Portugal e Brasil olhavam para Macau principalmente por causa da cultura mas agora, com os novos membros da Grande Baía, tenho a certeza que os nossos parceiros estratégicos de Portugal vão ver novos atractivos e virão mais vezes porque não vêm apenas para explorar o IPM. Também podem explorar outras universidades da Grande Baía. Eu penso que haverá mais atractivos para estas universidades de Portugal, Brasil e outros países de língua portuguesa. E penso que a aliança será cada vez mais próxima e mais forte.

De que forma vê a identidade de Macau no contexto da Grande Baía em comparação com as cidades vizinhas? Acredita que se irá manter?

Eu penso que o português é o nosso ponto forte, porque as outras cidades da Grande Baía não têm este tipo de cultura. Por exemplo, se sair do nosso campus, nas ruas pode ver as placas escritas em chinês e em português. Pode ver esta ligação forte e, por isso, se as outras universidades da Grande Baía quiserem explorar a cultura portuguesa e os países de língua portuguesa, em primeiro lugar têm que vir a Macau. Têm que fazer bom uso de Macau, especialmente na área da língua.

Mas não podemos esquecer que existe esta data limite de 2049 que tem pairado sobre a cabeça de muitas pessoas em Macau. Acredita que este panorama e a identidade própria de Macau vão ser mantidos após este período?

Essa é uma questão para daqui a 30 anos pelo que é difícil de responder, mas o que consigo ver é que existe cada vez mais colaboração entre a China e os países de língua portuguesa. Antes da transferência de soberania não havia tantas actividades como agora e, de tempos em tempos, nós podemos ver cada vez mais o crescimento das actividades. Não vejo que haverá um ponto de viragem. Eu olho para o crescimento e é um crescimento estável e contínuo desde a transferência até agora. Estou bastante confiante que, após um longo tempo, a amizade entre Portugal e a China será ainda mais próxima.

Este ano a cerimónia de abertura do ano lectivo do IPM foi interdita à comunicação social. Porquê?

No passado nós abrimos aos jornalistas e enviamos convites à imprensa mas, a partir deste ano, deixamos de fazer isto porque entendemos que este é um evento interno para os estudantes, ao contrário da cerimónia de graduação. O dia aberto é o primeiro dia de aulas e, após o evento, todos os professores têm de correr para as salas e os alunos têm de correr para as diferentes sessões introdutórias.

Em entrevista ao PONTO FINAL, o antigo presidente do IPM afirmou que a liberdade académica deve ser defendida, em primeiro lugar, pelos dirigentes de cada instituição. Este é um valor pelo qual pretende pautar a sua acção enquanto presidente do IPM?

Sim. Nós vemos a liberdade académica como algo muito importante, especialmente relacionada com as decisões e resultados das investigações. De outra forma irá limitar os nossos resultados e desempenho pelo que nós fazemos com que seja um fenómeno aqui. Todas as pessoas, incluindo as equipas de investigação, os departamentos de investigação, as unidades de apoio, todos os funcionários têm de perceber esta filosofia de permitir a liberdade académica para serem capazes de discutir livremente com os seus chefes de departamento aquilo que vão fazer e as suas ideias e opiniões. Não podemos impedir as pessoas de fazerem coisas diferentes nas áreas académicas e de investigação. Todas as pessoas no instituto, especialmente aquelas relacionadas com actividades académicas, têm de perceber isto. Não apenas o presidente. Seja como coordenadores de programas, chefes de unidades académicas, todos têm de perceber esta filosofia muito claramente. Isto também está escrito na Lei Básica e é suportado pela nova e pela antiga Lei do Ensino Superior, pelo que nós temos que o respeitar.

Para além da liberdade académica, defende que os estudantes também devem ter uma mente crítica, especialmente no que diz respeito às questões políticas, tanto locais como a nível nacional?

Isto é importante e é por isso que, tanto na página online do IPM como no manual que entregamos aos estudantes, nós escrevemos os atributos dos estudantes do IPM. Não nos limitamos a escrever que vamos fazer grandes coisas mas como podemos provar que o fizemos? Nós temos sistemas de avaliação, por exemplo, para os exames, para as teses, nós temos várias medidas para assegurar que os alunos têm exercícios suficientes para desenvolver o seu pensamento crítico porque eles já não são alunos do ensino secundário. Os estudantes devem ter capacidade de pensamento crítico. Através dos nossos exames, nós temos várias formas de avaliação e, também através dos materiais didácticos, nós asseguramo-nos que os estudantes têm exercícios suficientes para desenvolver o seu pensamento crítico. Também fazemos bom uso do nosso sistema de garantia da qualidade para assegurar que este tipo de medidas é verificado e realizado adequadamente, não apenas internamente mas também externamente. Nós temos examinadores externos, por exemplo, para os programas de português nós temos professores das universidades de Lisboa e Coimbra que vêm cá verificar se nós fizemos aquilo que nos propusemos fazer.

Como acabou de referir, os estudantes que ingressam na universidade já não são alunos do ensino secundário. Neste sentido, entende que existe um fosso entre o ensino secundário e o ensino superior em termos do pensamento crítico que lhes é exigido?

Eu vejo que é um contexto diferente. No ensino secundário eles também devem ter uma mente crítica em relação ao que aprenderam. Na universidade o nível de ensino é outro. Os programas de licenciatura são de quatro anos e, nos primeiros dois anos, eles têm de adquirir conhecimentos básicos e fundamentais antes de poderem tomar decisões críticas. Se eles não tiverem uma fundação boa e importante como é que podem tomar uma boa decisão? Por isso, nos primeiros dois anos – os anos fundamentais – eles continuam a aprender e, no terceiro e quarto ano, eles começam a usar o que aprenderam e a tomar decisões críticas. São contextos diferentes. Depende do contexto e das áreas que eles estão a aprender.

Como professor entende que o pensamento crítico deve ser incentivado nas fases iniciais do ensino e não apenas só quando os alunos chegam à universidade?

No ensino secundário eles também devem ter capacidade de pensar de forma independente e tomar decisões, não apenas ouvir. Mas, primeiro que tudo, o conhecimento fundamental é muito importante porque sem conhecimento como é que se pode tomar uma decisão?

O anterior presidente sugeriu que o seu sucessor poderia apostar mais nas áreas da inteligência artificial e tradução automática, que estão relacionadas com a sua área de especialidade. Este é um caminho que pretende seguir?

Sim, especialmente a tradução automática porque é uma combinação de duas das áreas académicas mais fortes do IPM, a língua portuguesa e a informática, pelo que nós vamos tornar esta uma das principais áreas de investigação do IPM.

Neste sentido, o que está a ser feito e o que vai ser feito num futuro próximo?

Antes de mais, nós temos a maior base de dados de frase a frase para este ‘corpus’ bilingue. É a maior base de dados de pares de frases em chinês e português do mundo. Em termos de precisão nós fizemos testes objectivos e subjectivos e somos muito melhores que outros produtos semelhantes no mundo.

Quais são os próximos passos?

Nós somos muito fortes na linguagem escrita. A nossa precisão é elevada mas, para que seja mais flexível para as pessoas usarem, nós temos de introduzir reconhecimento de voz para que as pessoas a possam usar no dia-a-dia. Por exemplo, podem falar com outras pessoas na rua através da nossa tradução automática no telemóvel. O reconhecimento de voz é outra área nova que nós vamos explorar e que vamos investigar no próximo ano.

Acredita que o IPM pode competir com o Google Translate?

Nós já somos melhores que eles! Em termos de testes objectivos e subjectivos porque o Google Translate é uma ferramenta de tradução de linguagem escrita. Por isso nós fizemos comparações com eles muitas, muitas vezes. Especialmente para a tradução do dia-a-dia entre português e chinês nós somos muito melhores que eles, especialmente no contexto de Macau. Por isso é que muitos departamentos governamentais de Macau querem usar o nosso sistema para os seus trabalhos de tradução.

Por enquanto o IPM está a apenas a trabalhar com o português, chinês e inglês?

Sim. A nossa área forte é o português-chinês e o chinês-português. O inglês-português e português-inglês do Google Translate é melhor que o nosso, mas em chinês-português e português-chinês nós somos muito melhores do que eles por causa da cultura de Macau. A maioria do trabalho de tradução é feito aqui em Macau.

Ainda nesta área pretende reforçar a cooperação com instituições portuguesas, em específico com a Universidade de Coimbra, uma vez que foi o professor que deu início à cooperação entre esta universidade e o IPM?

Muito em breve será noticiado que o IPM vai assinar um acordo de cooperação com eles [Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra] para um novo programa de doutoramento na área de inteligência artificial.

Quanto é que este programa vai começar?

O Governo já aprovou o acordo entre o IPM e a Universidade de Coimbra, por isso o que vamos fazer a seguir é a candidatura formal do processo de aprovação do programa. Demora algum tempo mas o acordo já foi aprovado pelo Governo.

Como vai funcionar? Os alunos estudam aqui e recebem a acreditação de ambas as instituições?

Sim.

Esta semana serão inaugurados dois novos laboratórios de referência do Estado em Macau, aumentando para quatro o número destas instalações na cidade. É um desejo seu abrir um laboratório de referência do Estado no IPM?

São boas notícias para Macau que o Governo chinês apoia bastante Macau na área das tecnologias. Se, num futuro próximo, houver oportunidade, eu penso que o IPM vai avançar com o apoio do Governo, porque tal irá trazer novos conhecimentos para a sociedade, para Macau, para a China e até para o mundo. Porque não fazê-lo? Se houver oportunidade nós vamos avançar.

O actual laboratório de tradução automática do IPM poderia desenvolver-se para um laboratório de referência do Estado?

Sim, é investigação de ponta e é nova no mundo e, para além disso, Macau tem este tipo de contexto. Se houver apoio do Governo e também se o Governo chinês apoiar esta ideia, nós ficaríamos bastante felizes em desenvolver o laboratório para um nível superior.

E o IPM tem capacidade para o fazer?

Sim. Nós temos equipas fortes e, em termos de qualidade e quantidade, nós estamos prontos.

As gerações mais jovens de Macau são frequentemente criticadas pela sua falta de competitividade, quando comparadas com os jovens de Hong Kong e do interior da China, em parte devido à facilidade que existe em encontrar um emprego estável e confortável. Denota esta tendência nos jovens que vêm estudar para o IPM?

Após a graduação é muito fácil para os estudantes encontrarem um emprego e, de acordo com as nossas estatísticas, eles recebem um salário bastante razoável após a graduação. Por isso eu estou bastante confiante em dizer a todos os estudantes que, após a graduação, vão ter uma carreira profissional maravilhosa e imensas oportunidades.

Exactamente por os estudantes terem tanta confiança numa vida confortável após a graduação, não acredita que isto os faz perder o seu lado competitivo?

Depende do trabalho que eles quiserem. Se forem preguiçosos vão ter um baixo salário, se trabalharem arduamente, se forem talentosos, se tiverem uma mente crítica, podem ter salários mais elevados e um emprego muito melhor. É uma tarefa desafiante para eles porque eles têm realmente de trabalhar arduamente. É um mundo competitivo, mesmo em Macau. Em Macau a taxa de desemprego é baixa pelo que é muito fácil encontrar um trabalho, mas se é o trabalho que eles querem ou não depende do seu desempenho aqui no IPM.

O que espera ter alcançado no final do seu primeiro mandato como presidente?

O meu objectivo é desenvolver o ensino e a investigação de pós-graduação e, após a mudança da Lei do Ensino Superior, elevar estes programas aos padrões internacionais. Este é o primeiro objectivo que quero atingir. Igualmente importante é desenvolver os programas de formação profissional para responder às necessidades da sociedade. Se houver uma necessidade numa área em particular, o IPM vai desenvolver esses programas de formação profissional para ajudar a sociedade. São duas missões muito importantes que eu tenho.