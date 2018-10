Número de visitantes cai 12% no sexto dia da Semana Dourada

O número de visitantes decresceu 12% no sexto dia da Semana dourada em comparação com o período homólogo. No passado sábado entraram em Macau 114 mil turistas, dos quais quase 85 mil vinham da China. A quebra acentuada ficou a dever-se à diferença de 15% dos visitantes provenientes da China continental no mesmo dia. Dois dias antes, esta variação tinha sido de mais 70%. As informações constam do site da Direcção dos Serviços de Turismo e foram facultadas pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública.

