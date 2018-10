Montserrat Caballé, “um pináculo do canto lírico do século XX”

João Pereira Bastos, antigo director do Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa, e do Festival Internacional de Música de Macau (FIIM) classificou Montserrat Caballé, que morreu no sábado aos 85 anos, como “um autêntico pináculo do canto lírico do século XX”.

Para João Pereira Bastos, que também foi director da Antena 2, a soprano Montserrat Caballé está ao nível de outras “divas” do século XX como Gina Sinha, Zinca Milanov, Maria Callas, Giulietta Simionato, Fiorenza Cossoto, a Tebaldi, Mirella Freni e Joan Sutterland. “É uma perda muito grande”, sustentou o antigo director do FIIM, considerando que actualmente há “canto a rodos” e “cantores do melhor que há”, mas que “não têm a personalidade nem o recorte específico que estas grandes divas do século XX tinham”.

Para João Pereira Bastos, Montserrat Caballé “era uma das maiores sopranos de sempre da história da música do século XX”. Pereira Bastos, que também foi director de produção e director técnico do S. Carlos, sublinhou ainda o facto de Monserrat Caballé ter tido “bastantes pontos importantes para Portugal como para ela”, exemplificando com o facto de a soprano ter saído de Espanha para ir para uma companhia residente na Alemanha, tendo o S. Carlos sido “muito importante para a soprano, porque foi o primeiro teatro internacional que visitou vinda dessa companhia”, onde cantou uma obra de Mozart e outra de Richard Strauss, disse. Na altura, a “soprano espanhola foi fazer a sua carreira internacional e estreou ´Norma`, que foi estreia absoluta no S. Carlos, que ela escolheu para estrear essa ópera”, frisou.

João Pereira Bastos considerou Monserrat Caballé “uma voz de soprano lírico com algumas características invulgares, sobretudo ao nível do ‘apianar’ de notas agudas (…) muito vizinhas do dó de peito que um cantor daquelas características não produz”. E Montserrat Caballé “apianava ao nível de não se ouvir uma mosca na sala, como se diz, porque era de uma perfeição tal que era estranho uma voz tão forte ter esse tipo de características”, frisou.

João Pereira Bastos referiu ainda outras prestações da cantora em Portugal como a que teve em 1993 no início do Centro Cultural de Belém (CCB), sublinhando, porém, que a sua interpretação de “Norma”, em 1972, no S. Carlos, foi uma prestação “famosa”. “Aquela ‘Norma’ ficou famosa e só a partir dela é que foi cantar pelo mundo fora, nomeadamente no Scala de Milão”, frisou.

Relativamente a outras prestações que a soprano teve, nomeadamente no Algarve, em programas para turismo, João Pereira Bastos considerou que “isso não terá ofuscado a sua carreira”. “Porque Caballé pertence a uma época em que havia quatro, cinco, seis cantores fantásticos e depois havia uma plêiade de cantores bons mas já de uma segunda linha de luxo, mas era uma segunda linha”.

Não há “dúvida nenhuma que ao mesmo tempo que a Callas e A Tebaldi eram pessoas que se opunham apenas e só nos palcos, como é lógico, também o caso da Caballé e da Joan Sutterland foi um caso idêntico na geração imediatamente a seguir”, referiu.

A 7 de Janeiro de 1962, após dois anos em Bremen (Alemanha), Montserrat Caballé juntou-se à Ópera de Barcelona, o Gran Teatre del Liceu, e foi o início de uma longa história de amor entre a cantora e o seu público. O sucesso aumentou em 1965, em Nova Iorque, com “Lucretia Borgia”, de Gaetano Donizetti, e em 1967 durante a sua primeira “Traviata” (Verdi), sob a direcção de Georges Prêtre.

Caballé fez então várias ‘tournées’ de sucesso no mundo, muitas vezes com a sua amiga, a cantora Marilyn Horne, e triunfou em 1972 no La Scala, em Milão, na “Norma” de Bellini. Montserrat também gravou um álbum com o cantor dos Queen Freddie Mercury, cuja canção “Barcelona” tinha sido escolhida como hino dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992.

A partir de 1992, os seus problemas de saúde forçaram-na a reduzir a sua presença no palco. Regressou em 5 de Janeiro de 2002 ao Gran Teatre del Liceu, para assinalar o 40º aniversário de sua primeira aparição, o que lhe rendeu uma ovação de mais de dez minutos. Para assinalar os 50 anos da sua carreira, regressou a 3 de Janeiro de 2012 à Ópera de Barcelona para “Outra Noite de Montserrat Caballé”.

Montserrat Caballé morreu na madrugada da sábado, aos 85 anos, no Hospital de Sant Pau, em Barcelona. O funeral realiza-se hoje no cemitério da mesma cidade. Agência Lusa