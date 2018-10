Jason Chao: Cidadãos não devem ceder “nem um milímetro” no território das comunicações protegidas

A sociedade de Macau não deve ceder “nem um milímetro” no território das comunicações protegidas às autoridades. O alerta é deixado pelo activista Jason Chao, numa análise ao Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, actualmente em consulta pública, ontem enviada aos órgãos de comunicação social. No entender do ex-presidente da Associação Novo Macau, as novas obrigações dos operadores de telecomunicações, previstas ao abrigo da nova lei, “vão de certeza levar a um impedimento da adopção das últimas práticas de segurança e privacidade”.

Jason Chao aponta que, no documento de consulta pública, o Governo propõe não apenas uma multa para quem se recusar ou deliberadamente atrasar o desbloqueio dos aparelhos de telecomunicações, mas também “legitima o acesso à informação e aos aparelhos ‘através de todos os meios técnicos’”. “Inevitavelmente isto invoca a noção de ‘hacking’ para o propósito das investigações criminais. Isto gera preocupações relacionadas com a legalização da posse por parte das autoridades de Macau e da utilização de ferramentas com capacidades intrusivas de ‘hacking’”, criticou.

“Na ausência da boa vontade das autoridades de Macau de aumentar a transparência, a mera menção de respeito pelos direitos fundamentais é absolutamente inadequada. Sem um mecanismo que permita o escrutínio efectivo do público, os actores da sociedade cívica de Macau não devem ceder num um milímetro do território das comunicações protegidas às autoridades”, alertou Jason Chao.

O activista aponta ainda que, de acordo com o documento da consulta pública, os cidadãos podem ser obrigados ao desbloqueio dos aparelhos de comunicação. Ora, afirma Jason Chao, “se os arguidos podem ou não ser obrigados ao desbloqueio dos seus aparelhos electrónicos permanece como uma questão controversa”. “Não existe sinal de um consenso universal sobre se tais ordens podem, ou não, violar o ‘direito de permanecer em silêncio’ dos arguidos em processos criminais”. C.V.N.