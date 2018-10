DSAT autoriza 40 empresas de transporte de passageiros na nova ponte

O Governo autorizou 40 empresas de transporte transfronteiriço de passageiros a circular na nova ponte do delta do Rio das Pérolas. “As quotas em causa destinam-se apenas a empresas exploradoras titulares de licença para transportes terrestres transfronteiriços de passageiros, para que possam fornecer um serviço agendado de transportes de passageiros entre Macau e Hong Kong”, lê-se no comunicado divulgado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Macau já atribuiu 600 quotas para a circulação de veículos locais entre a cidade e Hong Kong, através da nova ponte que vai ligar os dois territórios e Zhuhai. Metade destinam-se a particulares e a outra a entidades comerciais. Até ao momento, não há data de inauguração da maior ponte do mundo, um projeto marcado por vários problemas desde o início da construção, em 2011. Na semana passada, o chefe do Executivo admitiu aos jornalistas desconhecer a data de abertura, adiantando apenas que a mesma será divulgada “em tempo oportuno”. A ponte vai reduzir o tempo de viagem entre Hong Kong e Zhuhai, de três horas para apenas 30 minutos, aumentando a integração das três cidades do Delta do Rio das Pérolas.

