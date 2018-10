Brasil: Bolsonaro vence em Macau e Hong Kong, apesar da divisão da comunidade

Os resultados são claros: a comunidade brasileira a viver em Hong Kong e Macau deu uma vitória expressiva a Bolsonaro na primeira volta das eleições presidenciais, com mais de 60% dos votos. Apesar destes resultados, a maioria dos brasileiros em Macau ouvidos pelo PONTO FINAL manifestou-se contra “a criatura”, como lhe chamou Roberval Teixeira e Silva.

pontofinalmacau@gmail.com

A primeira volta das presidenciais brasileiras disputou-se ontem. No Brasil, os resultados deverão ser conhecidos durante esta manhã, mas em Macau e Hong Kong os resultados foram divulgados no Consulado ao cair da noite de ontem. Dos 312 votos registados, de entre um universo de 564 eleitores aptos, 194 votaram em Jair Bolsonaro, o polémico candidato de extrema-direita, o que representa uma percentagem de 62,2%. Se este resultado em Hong Kong e Macau reflectir o total dos votos dos brasileiros, isto significa que não haverá segunda volta, já que para haver Presidente já hoje basta que um dos candidatos obtenha 50% dos votos, mais um. No universo de Macau e Hong Kong, a grande decepção foi Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) conseguiu pouco mais de 4% dos votos. Atrás de Bolsonaro ficou Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), com 10,2%.

Apesar dos números esclarecedores da vitória de Bolsonaro, a comunidade brasileira em Macau ouvida pelo PONTO FINAL pende mais contra o candidato do Partido Social Liberal (PSL): em quatro entrevistados, três manifestaram-se contra o homem que até foi alvo do ‘hashtag’ “#EleNão”, e só Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau, o apoia.

“OS ELEITORES DESSA CRIATURA ESTÃO FAZENDO A COISA ERRADA”

Já dentro do ferry, a caminho de Hong Kong, onde iria mais tarde votar, Roberval Teixeira e Silva, professor do Departamento de Português da Universidade de Macau, confessa ao PONTO FINAL que vai votar Haddad: “Há várias razões para votar Haddad, a mais imediata é o voto contra a ultra-direita, contra a violência, contra a homofobia, contra a misoginia, contra o racismo”. Recorde-se que Jair Bolsonaro ficou conhecido durante a campanha por tecer comentários contra homossexuais, afro-brasileiros e pobres, mostrando-se mesmo saudosista da ditadura militar brasileira.

Para o docente, Bolsonaro “é o resultado de um processo de desencanto brutal”: “As pessoas estão desencantadas com tudo o que está acontecendo no Brasil”. “É uma criatura que ameaça a segurança interna do país, em termos económicos não tem a menor condição e capacidade de lidar com a economia do Brasil. É uma pessoa que, em termos de humanidade, destrói todo o processo mundial da busca de igualdade dos direitos humanos e é um retrocesso humano, político, económico, a nível de segurança”, descreve Roberval. “Os eleitores dessa criatura estão a fazer a coisa errada, não deviam ir votar, deviam ficar em casa, já que ele mesmo não acredita que o voto faça a diferença”, acrescenta, recordando uma entrevista que Bolsonaro deu nos anos 90 em que dizia que o voto não muda nada. “Só vai mudar quando partirmos para uma guerra civil aqui dentro”, dizia Bolsonaro na altura.

Sobre o voto em Haddad, Roberval considera que foi um voto num projecto político “a favor das mudanças mais estruturais do nosso país em termos de possibilidades de mais igualdade, possibilidade de acesso à educação, saúde e segurança, é um voto nessa linha política que combina com o meu trabalho de professor”. E é como professor que diz que a grande necessidade do Brasil é acabar com a violência através da educação. “Na verdade, todos os problemas estão relacionados com o acesso à educação. A questão educativa é fundamental, quando se fala em educação fala-se de mudanças na sociedade e é a educação que pode fazer com que as pessoas abram os olhos para fazerem escolhas melhores”, sublinha.

Ao lado de Roberval, no ferry, segue Zuleika Greganyck, professora de dança e pilates em Macau. Zuleika concorda com tudo o que Roberval disse, mas acaba por não confessar em quem vai votar. “O que posso dizer é que grande parte dos brasileiros elegeu o inimigo público do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, dizendo que todos os males foram causados pelo partido. As pessoas responderam com uma reacção ultra-conservadora, de direita que volta ao passado. O meu voto vai contra isso”, diz a professora de dança. Zuleika Greganick diz recear um Brasil de Bolsonaro: “O Bolsonaro tem uma candidatura pouco preparada e sem ideias, porque eu li o plano de Governo dele e já o vi em entrevistas em que é incapaz de falar sobre a economia e dar ideias sobre a saúde e educação, ele tem um discurso extremamente simplista”, refere.

Outra brasileira residente em Macau contactada pelo PONTO FINAL, que não quis ser identificada por receio de críticas nas redes sociais, mostra-se impressionada com a polarização provocada por estas eleições: “O Brasil está muito dividido. Não se pode dizer nada que todo o mundo vem criticar nas redes sociais”. “Eu também queria uma mudança, mas a mudança não pode ser esta. Ver brasileiros no estrangeiro, com educação e conhecimento a votarem em Bolsonaro é chocante”.

O VOTO “ÚTIL” EM BOLSONARO

Jane Martins, presidente da Casa do Brasil em Macau, é a única entrevistada que se mostra a favor de Bolsonaro e confessa que foi nele que votou. “Independentemente da pessoa, estou é votando contra a corrupção e a única pessoa com condições de tirar o PT é o Bolsonaro”, justifica, acrescentando que nunca gostou do PT e agora é a oportunidade de tirar o partido de Haddad do Governo. “Eu não estou a votar no Bolsonaro, estou a votar naquele candidato que tem condições para eliminar o PT, o meu objectivo é esse”, atira.

“Ele é uma pessoa um pouco forte, mas há coisas que ele diz que a imprensa inventa. Há ali muito ‘fake news’. Há muita guerra dos media, não dá para acreditar muito naquilo que eles publicam, mas pelos vídeos que vi ele tem umas frases que eu também não concordo, não posso concordar em tudo”, indica Jane, voltando à carga: “Os brasileiros estão desesperados por mudança. Não sei se o Bolsonaro pode resolver tudo, mas conseguindo tirar o actual Governo do PT, pode ser que sim”.

///////////////////////////

Brasil: quem são os principais candidatos ao Palácio do Planalto?

– Jair Bolsonaro: É a personagem principal destas eleições brasileiras. O militar na reserva e professor de educação física é deputado federal desde 1991, com sete mandatos ao serviço de cinco partidos diferentes. Bolsonaro, que desta vez concorre pelo Partido Social Liberal (PSL), é conhecido pelas posições radicais de direita, contra homossexuais, afro-americanos e mulheres e pelas saudades da ditadura militar brasileira. A sua campanha ficou marcada pela facada que levou durante um comício. Recuperou e estava em primeiro na última sondagem, com 41% das intenções de voto.

– Fernando Haddad: Com Lula da Silva preso e impedido de concorrer ao Palácio do Planalto, é Fernando Haddad quem lhe segue as pisadas, tendo ficado por 25% das intenções de voto. O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) passou pela finança brasileira e chegou a ser ministro da Educação em 2005. O ex-prefeito de São Paulo tenta capitalizar a popularidade de Lula da Silva, mas enfrenta acusações de corrupção por parte do Ministério Público.

– Ciro Gomes: Foi prefeito de Fortaleza e ex-governador do Ceará. O candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) aproveitou a campanha para procurar apoios à direita e à esquerda e, segundo a última sondagem, estava em terceiro nas intenções de voto, atrás de Bolsonaro e Haddad. A seu favor tem o facto de não estar envolvido em acusações de corrupção.

– Geraldo Alckmin: O candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) corre por fora. O ex-governador de São Paulo também enfrenta acusações de corrupção por parte das autoridades do país e, apesar de liderar um dos maiores partidos do Brasil, não tem mais de 8% das intenções de voto. Alckmin já disputou eleições presidenciais em 2006, perdendo para Lula.

– Marina Silva: Depois de ter causado surpresa nas presidenciais de 2014, terminando a primeira volta em terceiro lugar, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente candidata pelo partido REDE quer voltar a intrometer-se na luta pelo Planalto. Ainda assim, Marina Silva está em quinto nas sondagens, já que perdeu o voto da igreja Evangélica para Bolsonaro.