Albano Martins demite-se como presidente da Anima

Horas depois do Governo ter chumbado o último local para o realojamento dos galgos, Albano Martins anunciou a sua demissão como presidente da Anima. Segundo explicou o activista, na sua página de Facebook, os voluntários estão interditos de entrar no Canídromo desde ontem. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) anunciou também que vai autuar a Yat Yuen por abandono dos mais de 500 galgos.

Catarina Vila Nova

Albano Martins apresentou a sua demissão como presidente da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau. A decisão, anunciada pelo activista na sua página de Facebook, surgiu horas depois de, no sábado, o Governo ter declarado que o terreno em Coloane não tinha condições para acolher os cerca de 500 galgos que ainda permanecem no Canídromo. Em comunicado, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) confirmou que vai reclamar para si os animais e autuar a Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) por abandono dos cães. Com esta decisão, a equipa de voluntários organizada pela Anima fica impedida de entrar nas instalações e cuidar dos galgos.

“Durante cerca de dois meses eu ‘dormi’ com o meu ‘perigoso’ inimigo de sete anos e fomos ‘convidados’ a trabalhar juntos. Contudo, a bala veio inesperadamente do lado que eu não esperava”, escreveu Albano Martins na sua página de Facebook. “Eu vou pedir ao quadro de directores [da Anima] para aceitar a minha demissão de modo a facilitar encontrar uma melhor pessoa capaz de manter uma relação melhor e mais ‘apropriada’ com as autoridades do Governo de Macau”, anunciou o activista. O PONTO FINAL tentou contactar Albano Martins, que não respondeu aos pedidos de comentário deste jornal.

Na mesma mensagem, o ainda presidente da Anima – uma vez que o seu pedido de demissão terá de ser aprovado pelo quadro de directores da sociedade – revela que o IACM lhe comunicou que, desde ontem, “nenhum voluntário poderá entrar no Canídromo”. Desde que o Governo recuperou o terreno do Canídromo, a 21 de Julho, a Anima tem coordenado uma equipa de voluntários para cuidar dos galgos que permaneceram no terreno até que a Yat Yuen encontrasse um local apropriado para os realojar.

A última opção era um terreno no Largo da Cordoaria, em Coloane, que não passou na vistoria efectuada pelas autoridades, no sábado, o último dia concedido para o realojamento dos animais. “O IACM e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental procederam a uma nova avaliação e verificação do estabelecimento da Yat Yuen para alojamento dos galgos no dia 6 de Outubro, mas concluíram que as respectivas instalações ainda não satisfazem os requisitos pelo que a Yat Yuen não tem condições para a reclamação dos mais de quinhentos galgos do Canídromo e o IACM procederá à autuação nos termos da Lei de Protecção dos Animais”, anunciou o IACM em comunicado. De acordo com a lei, a empresa pode ser multada entre 20 mil a 100 mil patacas por animal.

Ainda na última sexta-feira Albano Martins tinha enviado uma carta ao IACM a pedir que a propriedade dos galgos fosse transferida para Anima. Em declarações ao PONTO FINAL, na passada quinta-feira, o activista assumia não estar confiante que o pedido fosse aceite e previa uma disputa judicial entre a Yat Yuen e o Governo, caso este reclamasse para si os animais. O presidente da Anima entendia ainda ser possível que os galgos ficassem à guarda da sociedade, no Canídromo, uma vez que a empresa se tinha disponibilizado para prestar os apoios financeiros necessários até que os animais fossem todos adoptados. O IACM garantiu, no sábado “continuar a prestar os devidos cuidados aos galgos no Canídromo, com vista a garantir o seu bem-estar”.