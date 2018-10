Agnes Lam e Leong Sun Iok também querem levar metro ligeiro a plenário

Depois de Ng Kuok Cheong e Au Kam San, agora é a vez de Agnes Lam e Leong Sun Iok pedirem que a questão do metro ligeiro seja discutida no hemiciclo. A deputada quer saber se se deve “alterar ou terminar o presente projecto de metro ligeiro” e Leong Sun Iok diz que este projecto poderá vir a ser “o maior elefante branco do século”.

Depois de os deputados à Assembleia Legislativa Ng Kuok Cheong e Au Kam San apresentaram em conjunto um pedido de debate em plenário sobre a questão do metro ligeiro, devido aos problemas de derrapagem orçamental, atraso nas obras e prejuízos no funcionamento, desta vez são Agnes Lam e Leong Sun Iok a pedirem que o metro regresse ao hemiciclo.

Agnes Lam começa por pedir um debate na Assembleia sobre se se “deve ou não terminar o presente projecto de metro ligeiro” e passa a explicar: “Até agora, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Gabinete para as Infra-estruturas e Transportes (GIT), ainda não há dados concretos sobre o orçamento final do plano de construção de todo o metro ligeiro”. Além das constantes derrapagens orçamentais a deputada eleita por sufrágio directo denuncia os atrasos, a ineficácia, o planeamento desorganizado e a falta de projecção para o futuro que este projecto apresenta. “Há quem diga que é melhor ‘cortar a linha’ para não ‘sangrar’ mais”, indica Agnes Lam.

“Na minha interpelação remetida nos últimos dias, eu também referi que o Governo deve calcular com cuidado o benefício de custo, não pode deixar aumentar sem limite de valor e de data o orçamento do projecto do metro e é necessário acrescentar ‘tecto’ para o mesmo”, recorda, alertando: “Se não o fizer, quando chegar a altura de pagar, vai descobrir que o custo já ultrapassa o que é comportável para a sociedade e, se não houver nem uma ligeira receita, prejudicará os benefícios para Macau”, recorda a parlamentar, que conclui que é necessário um debate para discutir “a sério” o futuro do metro ligeiro sobre “se se deve continuar a construir assim, sem planos para o dia seguinte, ou terminar tudo”.

A carta enviada por Leong Sun Iok vai no mesmo sentido: “Para o projecto do metro ligeiro não passar a ser o ´maior elefante branco do século´ e para evitar no futuro os fenómenos de ‘construir e alterar em simultâneo’ e de só publicar os orçamentos depois de ganhar o concurso público, é obrigatório que o GIT publique os planos completos e orçamento de todo o projecto e os seus componentes, para satisfazer o princípio da eficiência na sociedade e na economia”. “O projecto do metro ligeiro está fora do controlo de custos racional e é difícil avaliar a futura receita e despesas”, indica, acrescentando que “o público receia que o metro ligeiro vá trazer encargos financeiros pesados para o Governo da RAEM”.

Já na passada semana, numa nota em conjunto, Ng Kuok Cheong e Au Kam San pediram um debate sobre o tema, também eles preocupados com a eficiência económica e a nível de calendário do projecto, recordando que ainda não começou nenhuma obra na península de Macau. “Se o sistema do Metro Ligeiro não está estendido à península de Macau, vai tornar-se num projecto que conta com subsídios mas sem eficiência”, diziam os deputados.