Scott Chiang condenado no caso do Hotel Estoril: “Existe uma sinfonia de retaliação”

Scott Chiang e Alin Lam foram ontem absolvidos do crime de dano e condenados pelo crime de introdução em lugar vedado a uma multa, respectivamente, de três mil e 4.500 patacas. O activista e antigo presidente da Novo Macau acumula assim a segunda condenação no espaço de cinco meses e fala numa “sinfonia de retaliação” contra vozes incómodas.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Os activistas Scott Chiang e Alin Lam, membros da Associação Novo Macau, foram ontem condenados pelo crime de introdução em lugar vedado, por terem entrado no Hotel Estoril em Agosto de 2016. Os dois arguidos foram, contudo, absolvidos do crime de dano, por o Tribunal Judicial de Base não ter conseguido provar que o buraco na vedação do edifício tinha sido feito por eles. Em declarações aos jornalistas, à saída do tribunal, Scott Chiang acusou as autoridades de levarem a cabo uma onda de retaliação contra determinadas vozes incómodas.

“O meu caso, entre outras coisas, demonstra uma tendência de que estas acusações têm sido usadas para suprimir vozes não desejadas. Algumas acusações têm sido eficazes em atingir isso, outras não”, declarou o antigo presidente da Novo Macau. E que acusações são essas? “Por exemplo, o meu anterior caso [de desobediência qualificada] gerou bastante barulho e levou as pessoas a questionar se isto é uma retaliação massiva contra certos políticos, o que gerou dúvidas na sociedade”, afirmou. “Por isso é que eu digo que existe uma sinfonia de retaliação”, atirou Scott Chiang.

O activista foi condenado ao pagamento de uma multa de três mil patacas, correspondente a 30 dias, enquanto Alin Lam terá de pagar 4.500 patacas, tendo sido condenado a uma multa de 45 dias. A diferença na sentença justifica-se por Lam ter uma pena suspensa de dois anos relacionada com um acidente de viação. Por esclarecer ficou se a pena suspensa de Alin Lam irá ser renovada ou se irá continuar a contar como antes da sentença de ontem.

Scott Chiang reconhece que a multa aplicada não é muito elevada mas tal, defende, não invalida o facto de ter sido condenado. “O tribunal acredita que nós fizemos de propósito sabendo que o local estava fora de limites, o que não é verdade. Será que temos de engolir isto? É algo que precisamos de pensar. Claro que a multa não é muito elevada mas será que é algo que temos que aceitar? Não necessariamente”, declarou o activista. A defesa tem agora 20 dias para recorrer da sentença, algo que ainda não decidiu se vai fazer. “Temos de ver o veredicto primeiro mas, daquilo que ouvimos, é viável”, admitiu Chiang.

O activista deixou ainda algumas críticas aos agentes policiais – “os melhores de Macau” – que o detiveram e a Alin Lam no Hotel Estoril. “Os agentes admitiram que, no momento em que viram o cartaz da Praça do Tap Seac no edifício, correram para o hotel para tentar prender alguém. Nós sabemos que pendurar um cartaz não é um crime por si só, por isso o que é que eles estavam a fazer? A intenção dos agentes, os melhores de Macau, ao tentarem ir atrás das pessoas por detrás do cartaz, diz-nos algo acerca do seu profissionalismo”, atirou. O cartaz em causa foi pendurado no Hotel Estoril com a mensagem “Alexis Tam é um assassino do património cultural” pouco tempo antes dos agentes terem detido Scott Chiang e Alin Lam no edifício. Ambos negam ter sido os responsáveis pelo cartaz que, de resto, não fazia parte da acusação, segundo explicou anteriormente Scott Chiang ao PONTO FINAL.

O antigo presidente da Novo Macau foi em Maio condenado, juntamente com o deputado Sulu Sou, pelo crime de reunião e manifestação ilegal. Sulu Sou aceitou entretanto a sentença para poder retomar o seu lugar na Assembleia Legislativa, enquanto Scott Chiang avançou com um recurso para o Tribunal de Segunda Instância, encontrando-se ainda a aguardar esta decisão. Durante o julgamento em que era acusado de desobediência qualificada, a par de Sulu Sou, Scott Chiang revelou estar a ser investigado em dois a três casos, também relacionados com o mesmo crime. Ontem, o activista confirmou ao PONTO FINAL não ter recebido qualquer notificação por parte das autoridades em relação a estes casos pelo que, acredita, continuam na fase investigação.