Orquestra de Macau e Filarmónica de Xangai tocam Anton Bruckner no FIMM

Este sábado, dia 6 de Outubro, às 20 horas, a Orquestra de Macau junta-se à Orquestra Filarmónica de Xangai para apresentar a versão de 1890 da magnum opus de Anton Bruckner, a Sinfonia n.º 8 em Dó Menor, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, integrado no XXXII Festival Internacional de Música de Macau (FIMM). Esta trata-se da mais longa sinfonia composta por Bruckner. O Director Musical da Orquestra de Macau, Lu Jia, dirige as duas orquestras. Será realizada uma conversa pré-espectáculo no dia do concerto, entre as 19 horas e as 19h30, na sala de conferências do Centro Cultural de Macau, na qual o director musical da Orquestra de Macau, Lu Jia, irá explicar a obra. Hoje realiza-se na Casa do Mandarim, às 20 horas, o concerto “Portugal Encontra Espanha” pelo agrupamento de Portugal Sangre Ibérico, que reúne rumba, flamenco e fado português, oferecendo ao público um serão de música latina. O concerto pelo Quarteto Hagen de Salzburgo, nos dias 6 e 7 de Outubro, traz ao público de Macau clássicos alemães e austríacos.

