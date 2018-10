Mais de 420 mil turistas em Macau nos primeiros três dias da Semana Dourada

Nos primeiros três dias da Semana Dourada entraram em Macau 424 mil turistas, um aumento de 14% face ao período homólogo. Destes, 364 mil vieram do interior da China, correspondendo a um incremento de 24%. As Portas do Cerco continuam a ser o ponto por onde entram mais turistas (268 mil), seguido do Posto Fronteiriço do Cotai (56 mil), Porto Exterior (48 mil), Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa (28 mil), aeroporto (22 mil) e, por fim, do Parque Industrial Transfronteiriço (133). As informações constam do site da Direcção dos Serviços de Turismo e foram facultadas pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública.

